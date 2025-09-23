Zubeldía é uma boa aposta do Inter? Colunistas opinam

O Internacional acerta ao encaminhar a contratação de Luis Zubeldía após a demissão de Roger Machado?

No UOL News Esporte, os comentaristas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro debatem o tema e destacam a perigosa aproximação do Colorado da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Lavieri: Zubeldía foi bem no São Paulo, mas situação do Inter é complicada

Eu gosto muito da figura do Zubeldía, acho muito bom que ele volte ao Brasil. Estou já ansioso para saber como vai ser o trabalho dele. Acho que é uma situação bem complicada, o Internacional está cada vez mais para a parte de baixo da tabela e vem de um momento absolutamente turbulento. A favor do Zubeldía vai ser o calendário. O que ele não tinha no São Paulo, ele vai ter no Inter, porque o Inter tá fora de todas as competições, vai jogar só o Brasileiro. Danilo Lavieri

Achei legal a escolha e insisto que o Zubeldía fez um bom trabalho no São Paulo, foi demitido por uma ocasião mais política do que de campo. Se o São Paulo está hoje decidindo um jogo na Libertadores em casa é pela ótima campanha que o Zubeldía fez com o São Paulo na Libertadores. Danilo Lavieri

Arnaldo: Inter precia agir rápido no Brasileirão, e Zubeldía é uma boa

Eu acho uma boa para o Inter diante da circunstância, da escassez de opção. É um técnico que estava trabalhando nesse campeonato. E acho que o Inter, o elenco do Inter, tem várias semelhanças com o elenco do São Paulo. Agora, um pouco menos. No início do ano, muitas. Jogadores veteranos, dificuldades financeiras, questões físicas. Então, eu acho que o Zubeldía não vai ter muita diferença em relação ao tipo de de trabalho que ele vinha fazendo no São Paulo. Arnaldo Ribeiro

O Inter precisa agir rápido porque ele está bem mais próximo da zona de rebaixamento, a 5 pontos, do que da zona de Libertadores, 10 pontos. O próximo jogo do Inter é contra o Juventude, que está lá na zona de rebaixamento em Caxias. Se o Juventude ganha, ele deixa o Internacional travado e começa a esboçar uma saída. Então, o Inter precisa reagir o quanto antes. Arnaldo Ribeiro

