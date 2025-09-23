Enzo Díaz quer virada do São Paulo contra a LDU e aposta em fator casa: "Temos que reverter a situação"

O São Paulo enfrenta um compromisso de 'vida ou morte' na próxima quinta-feira. O Tricolor paulista terá pela frente a LDU-EQU a partir das 19h (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Precisando do resultado, a equipe terá a seu favor o 'fator casa'. De volta ao São Paulo após se recuperar de uma entorse no tornozelo, o lateral esquerdo Enzo Díaz deve ser titular. Ele projetou o confronto diante da LDU e apostou na força da equipe no Morumbis.

"É um jogo importante, como todos da Libertadores. Para nós, é especial. Temos que reverter uma situação. Tomamos dois gols no Equador, mas jogamos bem. Agora, temos a sorte de ter essa partida na nossa casa, com a nossa torcida, no nosso campo, em que estamos sendo muito fortes. Vamos usar todas as nossas ferramentas pata reverter essa situação", afirmou o argentino em entrevista à SPFC Play.

? Treino de olho na decisão de quinta-feira e bate-papo com Enzo! Fique por dentro dos detalhes das atividades desta terça-feira! ? Assista completo: https://t.co/88m8l8mD5d#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/BqLmZSI6OV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 23, 2025

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador). Na visão de Enzo Díaz, porém, o Tricolor paulista não merecia ter saído com o revés, uma vez que fez um bom jogo diante da dificuldade imposta pela altitude.

"Fazendo uma análise da partida, jogamos muito bem. A equipe teve muitas associações com a bola, criamos situações claras, mas não conseguimos convertê-las. Em dois erros nossos, eles fizeram os gols. Mas fiquei satisfeito com o jogo que fizemos como visitante. Agora, temos que reverter a situação em nossa casa", analisou o lateral.

"Torcida será fundamental"

A Torcida que Conduz tem feito grandes festas no Morumbis nas chamadas 'noites de Copa'. A celebração começa cedo ainda nos entornos do estádio e se intensifica com a chegada do ônibus. Os torcedores cantam alto, erguem bandeirões e até acendem sinalizadores, fazendo o famoso 'corredor de fogo' para recepcionar os jogadores.

Já dentro do estádio, as arquibacandas do Morumbis costumam ter quase 100% de ocupação, sobretudo nos mata-matas de Libertadores. A torcida, portanto, terá um "papel fundamental" na busca do São Paulo pela classificação, segundo o lateral Enzo Díaz.

"A torcida terá um papel fundamental para nós, como sempre fazem a cada partida na nossa casa. Eles se fazem sentir. Vamos usar essa arma também para ter esse impulso, esse apoio positivo, e que isso nos leve a reverter a situação", completou o defensor.

O São Paulo poupou seus principais titulares no clássico do último domingo e está totalmente focado na decisão desta quinta-feira. O Tricolor sabe que não terá vida fácil, mas tentará fazer valer o fator casa. Nesta temporada, foram 25 jogos, com 14 vitórias, oito empates e três derrotas.

O Tricolor precisa de uma vitória por três gols de diferença para avançar à semifinais no tempo normal. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)