Em vantagem na Libertadores, Flamengo não é derrotado na Argentina há quase oito anos

Em busca de confirmar sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores, o Flamengo tem uma missão dura nesta quinta-feira. O Mengão enfrenta o Estudiantes a partir das 21h30 (de Brasília) na Argentina, onde a equipe carioca enfrenta uma boa fase nos últimos anos.

O Mengão realizou seu último trabalho no CT, antes de seguir viagem para a Argentina, onde vai enfrentar o Estudiantes, pelas quartas da @Libertadores! #Treino pic.twitter.com/jMfh8vk1yD ? Flamengo (@Flamengo) September 23, 2025

Mesmo com um retrospecto geral desfavorável, o Flamengo não é derrotado na Argentina desde, quando perdeu para o Independiente por 2 a 1, na final da Copa Sul-Americana.

Desde então, o Flamengo jogou oito vezes no país, com um retrospecto de cinco empates e três vitórias. O último triunfo rubro-negro por lá foi em 2022, quando ganhou do Vélez Sarsfield por 4 a 0, na semifinal da Libertadores.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Retrospecto geral ruim

Apesar da sequência invicta atual de oito jogos, o Flamengo tem um retrospecto desfavorável em partidas na Argentina. Em 35 jogos, são oito vitórias do Mengão, 14 empates e 13 derrotas, uma delas para o próprio Estudiantes, em 1994.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo possui a vantagem do empate para o segundo duelo. Em caso de triunfo dos argentinos por um gol de diferença, a decisão do classificado será definida nas cobranças de pênaltis.