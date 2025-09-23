Topo

Em clima de decisão, relembre as viradas do Fluminense em competições continentais

23/09/2025 10h46

Depois de vencer o Vitória e voltar a triunfar no Brasileirão, o Fluminense volta totalmente suas atenções para a Copa Sul-Americana. O time terá a difícil missão de reverter uma desvantagem de um gol contra o Lanús para se classificar à próxima fase da competição continental.

Caso se confirme o feito, será a quinta vez que o Time de Guerreiros conseguiria avançar após sair atrás em um confronto continental. Abaixo, a Gazeta Esportiva listou todas as viradas do Fluminense em competições da Conmebol.

Duelo de Tricolores

? Competição: Libertadores 2008 - Quartas

? Jogo: Fluminense 3 x 1 São Paulo

? Gols: Washington (2) e Dodô [Fluminense] / Adriano [São Paulo]

?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Equipe do Fluminense antes da partida. (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Após sofrer virada por 2 a 1 na Arena do Grêmio, o Fluminense foi ao Maracanã precisando vencer por dois gols para avançar.

Apesar de abrir 2 a 0 antes dos 30 minutos, com gols de Thiago Silva (14') e Jhon Arias (28'), o Fluminense sofreu o gol de Gustavo Nunes aos 36 do segundo tempo, o que levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o Tricolor começou em desvantagem, após Ganso desperdiçar sua cobrança. No entanto, com grande atuação do goleiro Fábio, o Time de Guerreiros virou a disputa, venceu por 4 a 2 e avançou às quartas de final.

Na fase seguinte, porém, o Fluminense acabou eliminado pelo Atlético-MG. Mesmo com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe carioca sofreu a virada no confronto, e o Galo avançou rumo ao vice-campeonato da competição.

Comandado por Renato Gaúcho, o Fluminense vai em busca de seu primeiro título da Copa Sul-Americana. O jogo contra o Lanús está marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

