Desfalcado, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Grêmio
O Botafogo divulgou nesta terça-feira a lista dos atletas relacionados pelo técnico Davide Ancelotti para enfrentar o Grêmio, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante italiano lida com uma vasta lista de desfalques.
Ancelotti não poderá contar com Savarino e Joaquin Correa, que sentiram dores musculares, além de Mastriani, com conjuntivite, e Allan, liberado por questões pessoais.
Além do quarteto, o lateral esquerdo Marçal, os meias Santi Rodríguez e Álvaro Montoro e o atacante Chris Ramos também desfalcam o Glorioso. Todos estão suspensos. Por outro lado, Arthur Cabral, Artur e Alex Telles se recuperaram de lesões e voltam à relação de Ancelotti.
Provável escalação do Botafogo
Assim, uma provável escalação tem: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton, Artur, Jeffinho e Matheus Martins; Arthur Cabral.
Situação na tabela
Eliminado de todas as competições, o Botafogo centraliza todas as atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de vitória contra o Atlético-MG na última rodada, por 1 a 0, e ocupa a quinta posição, com 39 pontos.
Próximos jogos do Botafogo
- Botafogo x Grêmio (jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Fluminense x Botafogo (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 28/09 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro