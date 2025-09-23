Desfalcado, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Grêmio

O Botafogo divulgou nesta terça-feira a lista dos atletas relacionados pelo técnico Davide Ancelotti para enfrentar o Grêmio, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante italiano lida com uma vasta lista de desfalques.

Ancelotti não poderá contar com Savarino e Joaquin Correa, que sentiram dores musculares, além de Mastriani, com conjuntivite, e Allan, liberado por questões pessoais.

Além do quarteto, o lateral esquerdo Marçal, os meias Santi Rodríguez e Álvaro Montoro e o atacante Chris Ramos também desfalcam o Glorioso. Todos estão suspensos. Por outro lado, Arthur Cabral, Artur e Alex Telles se recuperaram de lesões e voltam à relação de Ancelotti.

Atletas relacionados para o jogo com o Grêmio, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileirão. ??? #VamosBOTAFOGO Apresentado por @centrum_br pic.twitter.com/yQSx3wrnap ? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 23, 2025

Provável escalação do Botafogo

Assim, uma provável escalação tem: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton, Artur, Jeffinho e Matheus Martins; Arthur Cabral.

Situação na tabela

Eliminado de todas as competições, o Botafogo centraliza todas as atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de vitória contra o Atlético-MG na última rodada, por 1 a 0, e ocupa a quinta posição, com 39 pontos.

Próximos jogos do Botafogo

Botafogo x Grêmio (jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário : 24/09 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local : Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)