'Decisão esperada e positiva', diz Rafael Siviero sobre pausa de Bia Haddad

A decisão de Beatriz Haddad Maia de encerrar a temporada antecipadamente é positiva para ela, opinou Rafael Siviero, jornalista especializado em tênis, no UOL News.

A tenista, que enfrentou um ano de resultados abaixo do esperado e episódios de esgotamento, anunciou a decisão ontem, reacendendo o debate sobre o bem-estar de atletas de alto rendimento.

Faz tempo que a gente vem comentando sobre essa temporada bem abaixo da Bia. E era uma decisão que, cedo ou tarde, ia acontecer. A gente já imaginava isso. Muita gente até torcia por isso. A gente torce pelo bem dela e a gente acredita que isso seria a decisão ideal para ela nesse momento. Eu vejo como uma decisão bem positiva.

Ela chegou a recuperar o tênis em alguns jogos, fazer alguns jogos bons, mas voltou para a má fase com atuações ruins, com atuações abaixo, com problemas também no lado mental. Então era uma decisão já meio que esperada e que a gente torce para que seja uma decisão frutífera, positiva, produtiva.

Rafael Siviero

