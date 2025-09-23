Topo

Chelsea toma susto, mas bate Lincoln e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Buonanotte foi o responsável por virar, já no 2º tempo, o jogo para o atual campeão mundial Imagem: Divulgação/Chelsea

23/09/2025 18h11

Nesta terça-feira, o Chelsea superou o Lincoln de virada, por 2 a 1, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, como visitante. O atacante Estevão entrou no lugar de Garnacho aos 14 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo, o atual campeão mundial está classificado para as oitavas de final da competição. A equipe conhecerá seu próximo adversário após o duelo entre Port Vale e Arsenal, nesta quarta-feira, quando será realizado o sorteio.

Como foi o jogo

O Chelsea largou atrás no marcador. Varfolomeev aproveitou erro na saída de bola dos visitantes aos 42 minutos do primeiro tempo e tocou de cabeça para Street, que finalizou com precisão para marcar pelo time da Terceira Divisão local.

Logo aos três minutos da etapa complementar, o Chelsea empatou. George aproveitou a sobra e, de fora da área, acertou um belo chute, no canto esquerdo do goleiro Jeacock. Após dois minutos, Buonanotte dominou e conduziu até a pequena área para virar o placar.

