Chelsea toma susto, mas bate Lincoln e vai às oitavas da Copa da Liga Inglesa
Nesta terça-feira, o Chelsea superou o Lincoln de virada, por 2 a 1, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, como visitante. O atacante Estevão entrou no lugar de Garnacho aos 14 minutos do segundo tempo.
Com o triunfo, o atual campeão mundial está classificado para as oitavas de final da competição. A equipe conhecerá seu próximo adversário após o duelo entre Port Vale e Arsenal, nesta quarta-feira, quando será realizado o sorteio.
Como foi o jogo
O Chelsea largou atrás no marcador. Varfolomeev aproveitou erro na saída de bola dos visitantes aos 42 minutos do primeiro tempo e tocou de cabeça para Street, que finalizou com precisão para marcar pelo time da Terceira Divisão local.
Logo aos três minutos da etapa complementar, o Chelsea empatou. George aproveitou a sobra e, de fora da área, acertou um belo chute, no canto esquerdo do goleiro Jeacock. Após dois minutos, Buonanotte dominou e conduziu até a pequena área para virar o placar.