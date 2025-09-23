Davi vs Golias! Diferença de altura entre Jake Paul e Davis chama atenção em encarada

No que promete ser uma versão moderna da história bíblica de Davi e Golias, Gervonta 'Tank' Davis e Jake Paul vão duelar no próximo dia 14 de novembro, em Miami (EUA), em uma luta de exibição. E, como era esperado, na primeira vez que o campeão mundial de boxe e o youtuber que virou lutador ficaram frente a frente, a diferença de altura entre os dois foi o grande tema de discussão entre fãs e especialistas.

Na noite da última segunda-feira (22), durante uma coletiva de imprensa promocional realizada em Nova York (EUA), Tank Davis e Jake Paul protagonizaram uma cena poucas vezes vista na história dos esportes de combate. Ao tomarem o centro do palco para se encararem pela primeira vez, a enorme vantagem na altura do youtuber, cerca de 20 centímetros mais alto que o campeão mundial, chamou a atenção.

Medindo cerca de 1.85m, Jake parecia um gigante diante do 'baixinho' Gervonta Davis, listado oficialmente com 1.65m. Bem ao seu estilo, o youtuber tentou provocar o rival, se abaixando como se quisesse tentar ficar na mesma altura do astro da nobre arte, que permaneceu com o semblante fechado durante todo o tempo. A estrela da internet ainda tentou intimidar Tank ao olhá-lo de cima para baixo, mas não obteve nenhuma reação do oponente.

Diferença de tamanho

O caráter de exibição da luta pode ser explicado pela discrepância nos currículos dos dois boxeadores, mas, principalmente, pela diferença de tamanho entre ambos. Enquanto Gervonta Davis, de 1.65m de altura, é o atual campeão peso-leve (até 61,2 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA), Jake Paul - que mede 1.85 m - compete no peso-cruzador (até 90,7 kg), categoria na qual conquistou recentemente uma vaga no ranking top 15 da WBA.

Regras especiais

Ainda por conta da grande diferença de tamanho entre os lutadores, o combate entre Jake Paul e Tank Davis precisou ser transferido de Atlanta para Miami, já que a Comissão Atlética da sede original ameaçava vetar a realização da disputa, e terá regras especiais. Entre elas, um limite máximo de peso (88,4 kg), apenas 10 rounds de três minutos e, embora conte com três juízes laterais para garantir que um vencedor seja declarado, o resultado da disputa não será adicionado ao cartel profissional de ambos atletas.

JAKE PAUL AND GERVONTA DAVIS FACEOFF. #JakeTank

JAKE PAUL vs. TANK DAVIS

Friday, November 14

LIVE only on Netflix pic.twitter.com/JH1ALKet3j

- Netflix Sports (@netflixsports) September 22, 2025

Bring your kid to work day

November 14th

Miami Florida @MostVpromotions #JakeTank pic.twitter.com/MsvAQ4i9bt

- Jake Paul (@jakepaul) September 22, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok