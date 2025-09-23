Cuello passa por cirurgia e desfalcará o Atlético-MG até o final da temporada
Nesta terça-feira, o atacante Tomás Cuello passou por cirurgia após sofrer fratura no tornozelo esquerdo e lesões ligamentares. O argentino de 25 anos não atuará mais pelo Atlético-MG até o final desta temporada.
Rodrigo Lasmar e Otaviano Oliveira Junior, médicos do Atlético-MG, foram os responsáveis pela cirurgia, realizada no Hospital Mater Dei. De acordo com o clube, a operação foi bem-sucedida e a alta está prevista para quarta-feira.
Após empatar o primeiro jogo por 2 a 2 na Bolívia, o Atlético-MG recebe o Bolívar nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Uma vitória simples para qualquer um dos lados garante a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana.