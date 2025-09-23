Topo

Esporte

Cruzeiro renova contrato com jovem Rhuan Gabriel

23/09/2025 12h00

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (23) a renovação do contrato do jovem meio-campista Rhuan Gabriel até o final de 2029. Cria da Toca, o atleta é destaque nas categorias de base do clube e atualmente está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, onde se prepara para a disputa do Mundial da categoria.

Com 65 jogos, 12 gols e 3 assistências pelo time sub-20 do Cruzeiro, Rhuan Gabriel vem se consolidando como uma das principais promessas da base celeste. A extensão do vínculo demonstra a confiança do clube em seu potencial e reforça o projeto de valorização dos talentos formados em casa.

Palavra do Cruzeiro

Nas redes sociais, o Cruzeiro celebrou o novo acordo com entusiasmo: "O Cruzeiro renovou o contrato com o #CriaDaToca Rhuan Gabriel até o fim de 2029! Vamos pra cima, Cria!". A publicação também destacou o envolvimento do jogador com a Seleção Brasileira, evidenciando sua projeção nacional.

A renovação de Rhuan Gabriel é estratégica para o Cruzeiro, que busca fortalecer seu elenco com atletas formados no clube. A expectativa é que o jovem meio-campista ganhe ainda mais espaço nos próximos anos, seja na base ou no time profissional.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Cruzeiro renova contrato com jovem Rhuan Gabriel

Jovem salvou quimono em enchente no RS. Hoje, é ouro nos Jogos da Juventude

Tiago Volpi vive sequência fundamental com a camisa do Grêmio

Reinier de Ridder detona Borrachinha por recusa de luta no UFC Vancouver

Vini Jr sofre com instabilidade no Real Madrid em meio ao impasse sobre renovação, diz jornal

Saúl mira jogo decisivo do Flamengo pela Libertadores: "Cada detalhe é importante"

CBF mira seleções do Top-10 do ranking da Fifa para amistosos em março

Presidente do Barcelona, Laporta espera conseguir voltar a jogar no Camp Nou neste domingo

Chama! Alex Poatan impressiona em treino de manopla antes do UFC 320; confira

Onde vai passar Levante x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Brasileiros do Real vão de 'espinha dorsal' e 'futuro' com Ancelotti a questionados com Xabi