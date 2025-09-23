Cruzeiro renova contrato com jovem Rhuan Gabriel

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (23) a renovação do contrato do jovem meio-campista Rhuan Gabriel até o final de 2029. Cria da Toca, o atleta é destaque nas categorias de base do clube e atualmente está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, onde se prepara para a disputa do Mundial da categoria.

Com 65 jogos, 12 gols e 3 assistências pelo time sub-20 do Cruzeiro, Rhuan Gabriel vem se consolidando como uma das principais promessas da base celeste. A extensão do vínculo demonstra a confiança do clube em seu potencial e reforça o projeto de valorização dos talentos formados em casa.

Palavra do Cruzeiro

Nas redes sociais, o Cruzeiro celebrou o novo acordo com entusiasmo: "O Cruzeiro renovou o contrato com o #CriaDaToca Rhuan Gabriel até o fim de 2029! Vamos pra cima, Cria!". A publicação também destacou o envolvimento do jogador com a Seleção Brasileira, evidenciando sua projeção nacional.

A renovação de Rhuan Gabriel é estratégica para o Cruzeiro, que busca fortalecer seu elenco com atletas formados no clube. A expectativa é que o jovem meio-campista ganhe ainda mais espaço nos próximos anos, seja na base ou no time profissional.