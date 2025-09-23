São Paulo sofre com 'cobertor curto' em decisão na Libertadores, diz Alicia

O São Paulo enfrenta a LDU no Morumbis pressionado por lesões e um elenco reduzido, avaliou a comentarista Alicia Klein no UOL Esporte, do Canal UOL.

O Tricolor precisa de ao menos dois gols para levar a decisão aos pênaltis e encara histórico negativo em viradas na Libertadores, sem reverter desvantagem de dois gols desde 1993.

É o problema do 'cobertor curto': você acaba sacrificando jogadores nos casos de questões financeiras, às vezes vendendo jogadores muito cedo ou precisando colocar antes de eles estarem 100% porque você não tem ninguém nem perto dessa qualidade técnica no elenco. Então o São Paulo perde muito.

Acho que o Crespo está tirando leite de pedra em alguns momentos, como o Zubeldía também fez, um elenco que sofre muito com lesões recorrentes de vários jogadores. Volta o Arboleda, perde não sei quem. Aí, volta o Luciano, o Oscar não pode jogar. Aí, o Marcos Antônio está bem, também se lesiona. O Ryan Francisco era uma esperança -- fora para a temporada, Calleri fora para a temporada. Então, é compreensível que o time use desses recursos, mas tem um preço.

Alicia Klein

Ele é o centro gravitacional desse time e ele encaixou muito bem com o Saúl. É a melhor dupla de volantes da América, sem dúvida nenhuma, e uma das melhores do mundo. Então, faz bem a volta dele.

Milly Lacombe

