Crespo busca evitar marca negativa como técnico do São Paulo contra LDU

Além da classificação, o técnico Hernán Crespo também espera evitar uma marca negativa como técnico do São Paulo contra a LDU, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Caso perca o jogo, o treinador amargará três derrotas seguidas pela primeira vez à frente do Tricolor.

O argentino viu o São Paulo perder seus últimos dois compromissos. Primeiro, a equipe perdeu para o próprio time equatoriano, por 2 a 0, na última quinta-feira, em Quito. Depois, no último domingo, a equipe foi superada pelo Santos, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

? Confira como o foi o treino desta segunda-feira, com foco total na decisão pela CONMEBOL Libertadores! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/M9Jpkd3IA9 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 22, 2025

Esta é apenas a segunda vez que Crespo amarga duas derrotas seguidas como técnico do clube do Morumbis. A outra ocorreu em 2021, durante sua primeira passagem pelo time são-paulino. Na época, a equipe perdeu para Fluminense e Fortaleza, por Brasileirão e Copa do Brasil, respectivamente.

Desde que retornou, o técnico sofreu cinco derrotas em 17 partidas, somando 54,9 % de aproveitamento. O treinador também soma oito vitórias e quatro empates.

O jogo de volta contra a LDU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo precisa vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal.