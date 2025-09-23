CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O CRB enfrenta, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B, o time do Botafogo-SP. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam os times?
O CRB ocupa a 10ª posição da tabela, com 37 pontos. O time nordestino vem de uma derrota, por 1 a 0, contra o Criciúma, mas vai aproveitar o bom retrospecto jogando em casa (foram nove vitórias em 13 jogos) para tentar um triunfo. Já o Botafogo-SP, que está na zona de rebaixamento e soma 29 pontos, está em uma sequência de três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate).
Histórico de confronto
Em 13 jogos disputados entre as equipes, foram três vitórias do Botafogo-SP, seis do CRB e quatro empates.
Veja o histórico dos últimos 5 jogos:
29/04/2023: Botafogo-SP 2 x 0 CRB (Série B)
05/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)
17/07/2024: Botafogo-SP 1 x 4 CRB (Série B)
24/09/2024: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)
26/05/2025: Botafogo-SP 2 x 1 CRB (Série B)
Estatísticas
CRB no campeonato
11 vitórias, 4 empates e 12 derrotas
28 gols marcados
24 gols sofridos
Botafogo-SP no campeonato
7 vitórias, 8 empates e 12 derrotas
22 gols marcado
39 gols sofridos
Prováveis escalações
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro; Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Barceló e Thiaguinho.
Técnico: Eduardo Barroca.
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Marquinho; Gabriel Barros, Carrillo e Jefferson Nem.
Técnico: Allan Aal.
Arbitragem
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento será o árbitro do confronto, com Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira como assistentes. Rodrigo Carvalhaes de Miranda estará no comando do VAR.
Próximo jogo CRB
Remo x CBR | Série B
Data e horário: 28 de setembro, às 18h00 (de Brasília)
Local: Estádio Banpará Baenão
Próximo jogo Botafogo-SP
Botafogo-SP x Ferroviária | Série B
Data e horário: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
FICHA TÉCNICA
CRB X BOTAFOGO-SP
Competição: Brasileirão Série B
Local: Estádio Rei Pelé
Data: 24 de setembro de 2025 (Quarta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Transmissão: Disney+