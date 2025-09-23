Topo

Esporte

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

23/09/2025 20h00

O CRB enfrenta, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B, o time do Botafogo-SP. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

O CRB ocupa a 10ª posição da tabela, com 37 pontos. O time nordestino vem de uma derrota, por 1 a 0, contra o Criciúma, mas vai aproveitar o bom retrospecto jogando em casa (foram nove vitórias em 13 jogos) para tentar um triunfo. Já o Botafogo-SP, que está na zona de rebaixamento e soma 29 pontos, está em uma sequência de três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate).

Histórico de confronto

Em 13 jogos disputados entre as equipes, foram três vitórias do Botafogo-SP, seis do CRB e quatro empates.

Veja o histórico dos últimos 5 jogos:

29/04/2023: Botafogo-SP 2 x 0 CRB (Série B)

05/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)

17/07/2024: Botafogo-SP 1 x 4 CRB (Série B)

24/09/2024: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)

26/05/2025: Botafogo-SP 2 x 1 CRB (Série B)

Estatísticas

CRB no campeonato

11 vitórias, 4 empates e 12 derrotas

28 gols marcados

24 gols sofridos

Botafogo-SP no campeonato

7 vitórias, 8 empates e 12 derrotas

22 gols marcado

39 gols sofridos

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro; Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Barceló e Thiaguinho.

Técnico: Eduardo Barroca.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Marquinho; Gabriel Barros, Carrillo e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal.

Arbitragem

Andre Luiz Skettino Policarpo Bento será o árbitro do confronto, com Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira como assistentes. Rodrigo Carvalhaes de Miranda estará no comando do VAR.

Próximo jogo CRB

Remo x CBR | Série B

Data e horário: 28 de setembro, às 18h00 (de Brasília)

Local: Estádio Banpará Baenão

Próximo jogo Botafogo-SP

Botafogo-SP x Ferroviária | Série B

Data e horário: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz

FICHA TÉCNICA

CRB X BOTAFOGO-SP

Competição: Brasileirão Série B

Local: Estádio Rei Pelé

Data: 24 de setembro de 2025 (Quarta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Frías vê Santos mais confiante após vitória e acredita em volta por cima

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

Corinthians é condenado a pagar R$ 41,3 milhões para o paraguaio Matias Rojas

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Vasco x Bahia pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem das quartas da Libertadores