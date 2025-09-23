CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O CRB enfrenta, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B, o time do Botafogo-SP. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

QUARTA-FEIRA É DIA DE MAIS UM DESAFIO NA NOSSA CASA!!??????? ? 19h

?? 24/09

?? Botafogo/SP ? Valores: ??Ingresso social: R$2

?Baixa: FECHADA

??Alta GA: R$25

?Alta Curva: R$25

??Cadeiras: R$150 ?? *Idosos acima de 60 anos e crianças a partir de 2 anos pagam normalmente nas... pic.twitter.com/rFkCkzXlGV ? CRB (@CRBoficial) September 22, 2025

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

O CRB ocupa a 10ª posição da tabela, com 37 pontos. O time nordestino vem de uma derrota, por 1 a 0, contra o Criciúma, mas vai aproveitar o bom retrospecto jogando em casa (foram nove vitórias em 13 jogos) para tentar um triunfo. Já o Botafogo-SP, que está na zona de rebaixamento e soma 29 pontos, está em uma sequência de três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate).

Histórico de confronto

Em 13 jogos disputados entre as equipes, foram três vitórias do Botafogo-SP, seis do CRB e quatro empates.

Veja o histórico dos últimos 5 jogos:

29/04/2023: Botafogo-SP 2 x 0 CRB (Série B)



05/08/2023: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)



17/07/2024: Botafogo-SP 1 x 4 CRB (Série B)



24/09/2024: Botafogo-SP 0 x 0 CRB (Série B)



26/05/2025: Botafogo-SP 2 x 1 CRB (Série B)

Estatísticas

CRB no campeonato

11 vitórias, 4 empates e 12 derrotas



28 gols marcados



24 gols sofridos

Botafogo-SP no campeonato

7 vitórias, 8 empates e 12 derrotas



22 gols marcado



39 gols sofridos

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro; Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Barceló e Thiaguinho.



Técnico: Eduardo Barroca.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Marquinho; Gabriel Barros, Carrillo e Jefferson Nem.



Técnico: Allan Aal.

Arbitragem

Andre Luiz Skettino Policarpo Bento será o árbitro do confronto, com Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira como assistentes. Rodrigo Carvalhaes de Miranda estará no comando do VAR.

Próximo jogo CRB

Remo x CBR | Série B



Data e horário: 28 de setembro, às 18h00 (de Brasília)



Local: Estádio Banpará Baenão

Próximo jogo Botafogo-SP

Botafogo-SP x Ferroviária | Série B



Data e horário: 28 de setembro, às 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Santa Cruz

FICHA TÉCNICA



CRB X BOTAFOGO-SP

Competição: Brasileirão Série B



Local: Estádio Rei Pelé



Data: 24 de setembro de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h00 (de Brasília)



Transmissão: Disney+