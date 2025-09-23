Corinthians soma apenas uma vitória contra equipes do Z4

O Corinthians mostra dificuldades quando enfrenta adversários da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, as equipes que ocupam o Z4 são Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport, sendo este último responsável pela derrota do Timão por 1 a 0 no último domingo.

No total, o Alvinegro disputou cinco partidas contra esses quatro times, com apenas uma vitória ? justamente contra o Sport, na quarta rodada do primeiro turno.

Nas outras quatro partidas, o time registrou dois empates (Vitória e Fortaleza) e duas derrotas (Juventude e Sport), somando apenas cinco pontos em 15 possíveis, o que representa um aproveitamento de 33%.

Três desses cinco confrontos ocorreram na Neo Química Arena (Sport, Vitória e Fortaleza), o que evidencia que o time não conseguiu transformar o fator local em vantagem consistente.

O baixo rendimento contra rivais da zona de rebaixamento pode se tornar um problema no segundo turno. Isso porque o Corinthians ainda enfrentará Vitória e Fortaleza fora de casa, em uma reta final de Brasileirão que promete ser acirrada e decisiva na briga por posições na tabela.

Com o revés diante do Leão da Ilha, o Timão permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Em busca de retomar o bom momento, o clube paulista volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Flamengo, pela 25ª rodada.