Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

A diretoria do Corinthians teve uma reunião com executivos da Caixa Econômica Federal, na última segunda-feira, para renegociar a taxa de juros pelo financiamento da Neo Química Arena.

O clube ainda não apresentou uma proposta, mas demonstrou o desejo de alterar o acordo vigente. Os dirigentes do Timão entendem que o contrato atual é prejudicial em virtude da alta taxa de juros.

O objetivo do Corinthians é reduzir a taxa praticamente pela metade. O acordo vigente adota a taxa Selic+2%, totalizando quase 18%. O Timão quer alterar o contrato para o modelo atrelado ao IPCA (Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo), o que reduziria os números para 9%.

A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Dívida pela Neo Química Arena

Atualmente, a dívida do Corinthians pela construção da Neo Química Arena está estimada em R$ 675 milhões.

A pendência já superou R$ 700 milhões, mas caiu graças à 'vaquinha' instaurada pela Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do clube. O projeto já arrecadou mais de R$ 40 milhões.

Recentemente, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, causou polêmica ao sugerir, em entrevista coletiva recente, que o clube suspendesse os repasses enquanto não houvesse acordo com a Caixa. A diretoria presidida por Osmar Stabile, no entanto, não pretende adotar nenhuma medida sem anuência da instituição financeira.

