Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena
A diretoria do Corinthians teve uma reunião com executivos da Caixa Econômica Federal, na última segunda-feira, para renegociar a taxa de juros pelo financiamento da Neo Química Arena.
O clube ainda não apresentou uma proposta, mas demonstrou o desejo de alterar o acordo vigente. Os dirigentes do Timão entendem que o contrato atual é prejudicial em virtude da alta taxa de juros.
O objetivo do Corinthians é reduzir a taxa praticamente pela metade. O acordo vigente adota a taxa Selic+2%, totalizando quase 18%. O Timão quer alterar o contrato para o modelo atrelado ao IPCA (Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo), o que reduziria os números para 9%.
A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.
Dívida pela Neo Química Arena
Atualmente, a dívida do Corinthians pela construção da Neo Química Arena está estimada em R$ 675 milhões.
A pendência já superou R$ 700 milhões, mas caiu graças à 'vaquinha' instaurada pela Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do clube. O projeto já arrecadou mais de R$ 40 milhões.
Recentemente, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, causou polêmica ao sugerir, em entrevista coletiva recente, que o clube suspendesse os repasses enquanto não houvesse acordo com a Caixa. A diretoria presidida por Osmar Stabile, no entanto, não pretende adotar nenhuma medida sem anuência da instituição financeira.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)
- Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)