Corinthians é condenado pelo CAS a pagar R$ 41,3 milhões a Matías Rojas

Valor corresponde ao montante que o meia paraguaio receberia até o fim do contrato - Marcello Zambrana/AGIF
O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões ao meio-campista Matías Rojas.

O que aconteceu

Rojas rescindiu o contrato com o Corinthians no ano passado. O jogador não recebeu direitos de imagem e acionou o clube.

O Corinthians já havia sido condenado pela Fifa, mas apelou ao CAS. A corte não cedeu aos argumentos do clube paulista.

O valor que o Corinthians deve pagar a Rojas corresponde ao montante que ele receberia até o fim do contrato, que terminaria em junho de 2027.

No começo de 2024, a gestão Augusto Melo chegou a fazer um acordo para pagar a dívida de cerca de R$ 8 milhões e manter o jogador no clube.

Como a diretoria não cumpriu com o acordo, o jogador buscou a rescisão do contrato.

O Corinthians corre agora para acertar o pagamento com o estafe do jogador. Caso não entre em acordo até daqui 45 dias, um novo transfer ban será imposto ao clube, que já está impedido de registrar novos jogadores por dever o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres.

