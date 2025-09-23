Corinthians perde do Flamengo e cai na primeira fase do Brasileiro sub-17

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 na tarde desta terça-feira, na Fazendinha, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17. Com o resultado, o Timão foi eliminado da competição de base.

Como foi o jogo?

O Rubro-Negro abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Ryan Dantas. Na etapa final, João Lauredo ampliou em cobrança de pênalti.

Os Filhos do Terrão diminuíram aos 31 minutos do segundo tempo, através de Yago. A equipe até tentou empatar nos minutos finais, mas não conseguiu.

Situação na tabela

A derrota, somada ao empate do Vasco com o Atlético-MG, por 2 a 2, tirou o Corinthians da zona de classificação às quartas de final do Brasileirão sub-17. A equipe alvinegra ficou na nona posição, com 32 pontos, um a menos que o Cruzmaltino, e se despede do torneio com nove vitórias, cinco empates e cinco reveses.

O Flamengo, por sua vez, encerrou a primeira fase no terceiro lugar da tabela, com 37 pontos. Na próxima fase, o time carioca irá enfrentar o Fluminense.

Próximo jogo do Corinthians sub-17