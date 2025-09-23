Corinthians é condenado pelo CAS por dívida com Rojas e pode sofrer novo transfer ban

O Corinthians foi condenado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) a pagar mais de R$ 40 milhões ao meio-campista Matías Rojas, que rescindiu o seu contrato com o clube no ano passado alegando atraso no depósito de direitos de imagem. O caso pode implicar em um novo transfer ban.

Em junho do ano passado, o Timão já havia sido condenado pela Fifa a indenizar o paraguaio. O clube, no entanto, entrou com um recurso no CAS, última instância da Fifa, e aguardava o julgamento final. A informação da condenação foi publicada inicialmente pela Record e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em crise financeira, a diretoria alvinegra já foi comunicada da decisão e busca um acordo com o estafe do jogador, que atualmente defende o Portland Timbers, dos Estados Unidos. As conversas já foram abertas, mas ainda se encontram em um estágio inicial.

Caso não haja resolução no prazo estabelecido pela entidade, o Corinthians sofrerá um novo transfer ban. O clube já se encontra impedido de registrar jogadores por conta de uma pendência de R$ 34 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres.

Entenda o caso

O Corinthians foi condenado a pagar R$ 40,4 milhões a Matías Rojas, que deixou o clube no fim de fevereiro devido ao não recebimento de valores referentes a direitos de imagem.

Rojas pôde solicitar a rescisão por causa de uma cláusula inserida na renovação do acordo, em janeiro, para pagamento dos valores atrasados. A cláusula em questão dava a Rojas a liberdade para deixar o Timão se o clube não cumprisse com o pagamento, mais uma vez. E, assim, aconteceu.

O Corinthians parcelou a dívida de Rojas, mas já em fevereiro não pagou a segunda parcela. O jogador, então, acionou a cláusula e nunca mais apareceu no CT Joaquim Grava.

Números de Rojas pelo Corinthians

A passagem de Matías Rojas pelo Corinthians foi extremamente apagada. O paraguaio deixou o clube com 30 jogos disputados e nenhum gol marcado, além de três assistências.

Mais condenações à vista?

Além dos casos de Rojas e Félix Torres, o Corinthians pode sofrer mais derrotas em breve. Há outras duas ações na qual o Timão já foi condenado pela Fifa, restando apenas a decisão da Corte Arbitral do Esporte. São elas: