Corinthians é condenado a pagar R$ 41,3 milhões para o paraguaio Matias Rojas

São Paulo

23/09/2025 20h45

O Corinthians terá de pagar mais uma dívida. O clube foi condenado, nesta terça-feira, pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões para o meia paraguaio Matías Rojas. Alegando atraso nos direitos de imagem, o jogador, que atua atualmente no Portland, dos Estados Unidos, rescindiu contrato com o clube brasileiro no ano passado.

Condenado ano passado pela Fifa, o Corinthians havia recorrido à CAS, mas a corte, com sede na Suíça, não concordou e o valor da indenização foi elevado. Não há outra instância no direito desportivo.

Rojas tinha contrato com o Corinthians até junho de 2027. Ele fora contratado em meados de 2023. O atleta disputou 30 jogos, sem nenhum gol marcado.

O Corinthians já possui uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Felix Torres, o que deixou o clube proibido de registrar jogadores, ao sofrer um transfer ban da Fifa. Uma situação semelhante pode ocorrer com o caso de Rojas, caso a dívida não seja paga em 45 dias.

Além de Rojas e Felix Torres, o Corinthians ainda tem dívida com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro e com o Shakthar Donetsk por causa do empréstimo de Maycon.

