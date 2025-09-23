Corinthians chega a acordo com Memphis para pagamento de bonificação atrasada; veja detalhes
A diretoria do Corinthians enfim chegou a um acordo com o estafe de Memphis Depay para o pagamento de luvas e bonificações que estão em atraso. O valor total da dívida gira em torno de R$ 18 milhões.
No acerto verbal entre o clube e os empresários do holandês, ficou definido que a pendência será paga de maneira parcelada, da seguinte forma:
- Depósitos mensais de R$ 1 milhão até fevereiro do ano que vem;
- Em março de 2026, o Timão quitará o restante da quantia.
Memphis, no momento, se recupera de uma lesão na coxa
A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.
O bônus milionário é fruto do contrato assinado entre Corinthians e Memphis Depay no ano passado. O Timão, na ocasião, se comprometeu a pagar premiações por participações em gols e presença nos jogos. Os números em campo renderam ao jogador R$ 11 milhões que deveriam ter sido pagos até o último dia 20 de agosto, o que não aconteceu.
Além disso, a diretoria alvinegra precisa pagar a primeira parcela das luvas acertadas com o atleta, no valor de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões na cotação atual). O prazo para o depósito do montante era o dia 9 de setembro.
Havia, ainda, R$ 4,7 milhões em aberto com o camisa 10 pela conquista do título paulista deste ano. O atraso, inclusive, fez com que Memphis faltasse a um treino da equipe. A diretoria de Osmar Stabile, no entanto, fez um acordo para pagar o bônus em três parcelas - duas delas já foram quitadas.
Números de Memphis Depay pelo Corinthians
- 52 jogos
- 15 gols
- 14 assistências
- 29 participações em gols
- 28 vitórias, 12 empates e 12 derrotas
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)