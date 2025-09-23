Topo

Corinthians tem reunião com Caixa e quer taxa de juros da Arena pela metade

Corinthians busca renegociar taxa de juros da Arena com a Caixa Imagem: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO
23/09/2025 12h41

O Corinthians tem mais uma reunião marcada com a Caixa Econômica Federal para renegociar a taxa de juros pela construção da Neo Química Arena.

O que aconteceu

Clube e banco vão se reunir na próxima semana. O UOL apurou que o Corinthians apresentará ao banco a proposta com detalhes de como planeja a redução da taxa aplicada atualmente.

As partes já se reuniram ontem, quando o Corinthians demonstrou à Caixa a vontade de renegociar. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo UOL.

O Corinthians busca reduzir a taxa de juros praticamente pela metade. Atualmente, ela é calculada pela Selic + 2%, o que totaliza quase 18%. A ideia é atrelar a taxa ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o que reduziria os números a 9%.

A dívida do Corinthians pela Neo Química Arena, hoje, é de cerca de R$ 675 milhões. O valor já foi de mais de R$ 700 milhões e tem caído com a vaquinha criada pela Gaviões da Fiel, que já arrecadou mais de R$ 40 milhões.

Presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior gerou desconforto ao "sugerir" calote do Corinthians à Caixa Econômica recentemente. Ele se explicou em entrevista ao UOL.

Não prego o calote, nós temos total convicção de pagar a dívida, mas nossa situação é difícil e se a gente não adequar essa situação com a Caixa a gente pode chegar nisso. Não é que eu prego calote, todo mundo que deve tem que pagar, mas a gente tem a possibilidade de renegociar isso. A Caixa demonstrou que está aberta a essa renegociação e a gente tem que buscar a nossa parceira para fazer esse trabalho. Romeu Tuma Júnior

