Topo

Esporte

Contra espionagem, Palmeiras 'lacra' até restaurantes antes de pegar River

Flaco López durante o último treino do Palmeiras antes de encarar o River no jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores - Werner Flister/Palmeiras
Flaco López durante o último treino do Palmeiras antes de encarar o River no jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores Imagem: Werner Flister/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

23/09/2025 19h42

O Palmeiras finalizou a preparação para encarar o River Plate amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe treinou no fim da tarde no Allianz, e o que chamou a atenção foram as medidas contra o vazamento de informações.

O que aconteceu

Os restaurantes com vista para o gramado do Allianz Parque foram vedados para ninguém saber o que estava acontecendo em campo. O Palmeiras colocou mais treinos no estádio para adaptar os novos jogadores do elenco ao sintético.

vista - Reprodução - Reprodução
Vista do Naigarô, restaurante dentro do Allianz Parque, no momento do treino do Palmeiras
Imagem: Reprodução

Abel Ferreira quer manter o mistério que rendeu frutos ao Palmeiras no jogo de ida. O técnico surpreendeu o River com Andreas Pereira entre os titulares, e o camisa 8 deu a assistência para o primeiro gol e teve uma atuação de destaque.

A equipe tem dúvida na lateral direita. Khellven sofreu um trauma no pé na ida, foi poupado contra o Fortaleza, mas foi a campo ontem e hoje. Giay é o substituto imediato.

O time provável tem Weverton; Giay (Khellven), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental de Núnez, e avança para a semifinal da Libertadores com um empate. Se o River vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Transmissão ao vivo de Fluminense x Lanús pela Sul-Americana: veja onde assistir

Corinthians é condenado pelo CAS a pagar R$ 41,3 milhões a Matías Rojas

Corinthians é condenado pelo CAS por dívida com Rojas e pode sofrer novo transfer ban

Milly: 'Com Jorginho e Saul, Flamengo pode executar goleada que promete'

Contra espionagem, Palmeiras 'lacra' até restaurantes antes de pegar River

Grêmio fecha preparação para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação

Benfica cede empate ao Rio Ave e perde chance de ser vice-líder do Português

Reforma de São Januário: Vasco amplia prazo de opção de compra para empresa

Portuguesa anuncia ídolo Marco Antonio como novo coordenador de futebol

Enzo Díaz quer virada do São Paulo contra a LDU e aposta em fator casa: "Temos que reverter a situação"

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol