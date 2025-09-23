Contra espionagem, Palmeiras 'lacra' até restaurantes antes de pegar River
O Palmeiras finalizou a preparação para encarar o River Plate amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores. A equipe treinou no fim da tarde no Allianz, e o que chamou a atenção foram as medidas contra o vazamento de informações.
O que aconteceu
Os restaurantes com vista para o gramado do Allianz Parque foram vedados para ninguém saber o que estava acontecendo em campo. O Palmeiras colocou mais treinos no estádio para adaptar os novos jogadores do elenco ao sintético.
Abel Ferreira quer manter o mistério que rendeu frutos ao Palmeiras no jogo de ida. O técnico surpreendeu o River com Andreas Pereira entre os titulares, e o camisa 8 deu a assistência para o primeiro gol e teve uma atuação de destaque.
A equipe tem dúvida na lateral direita. Khellven sofreu um trauma no pé na ida, foi poupado contra o Fortaleza, mas foi a campo ontem e hoje. Giay é o substituto imediato.
O time provável tem Weverton; Giay (Khellven), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Monumental de Núnez, e avança para a semifinal da Libertadores com um empate. Se o River vencer o jogo por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.