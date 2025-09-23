Com Marilson dos Santos, São Silvestre celebra edição centenária na COB Expo 2025

Prestes a completar a sua 100ª edição e com data confirmada para início das inscrições, a Corrida Internacional de São Silvestre será destaque no Palco Talks da COB Expo 2025. O tricampeão Marilson Gomes dos Santos e os jornalistas Cleber Machado e Erick Castelhero falam sobre a Prova nesta sexta-feira (26 de setembro), às 10h, em painel mediado pela medalhista olímpica Poliana Okimoto.

"É sempre um prazer relembrar uma Corrida que eu conheço muito bem", comemora Marilson, vencedor da São Silvestre em 2003, 2005 e 2010. "São muitas histórias e conquistas marcantes na minha carreira. São momentos especiais que ficam eternizados", completa o atleta, que também conquistou o bicampeonato na Maratona de Nova York (2006 e 2008).

São Silvestre: grandes lembranças

O jornalista Cleber Machado também é presença confirmada no evento. Ele foi o narrador de várias edições da Corrida, imortalizando momentos históricos de atletas brasileiros e estrangeiros.

Diretor Executivo da mais tradicional prova de rua da América Latina, Erick Castelhero destaca a importância do encontro: "Será uma ótima oportunidade de reunir personagens em torno de um dos eventos mais importantes do mundo".

Para comandar o Palco Talks: "A Corrida de todos nós: Celebrando os 100 anos da São Silvestre", o evento terá a presença de Poliana Okimoto, campeã mundial e primeira mulher brasileira a entrar no Hall da Fama da maratona aquática.

Evento popular

Propriedade da Fundação Cásper Líbero e organizada pela Vega Sports, a São Silvestre é reconhecida por sua capacidade de unir esporte, entretenimento e engajamento popular.

A COB Expo será realizada entre os dias 24 e 28 de setembro de 2025, no centro de eventos Pro Magno, em São Paulo. Em sua terceira edição, a feira reafirma o compromisso do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em aproximar o esporte olímpico da sociedade, promovendo conhecimento, interação e negócios em um ambiente vibrante e colaborativo.

ACOB Expo 2025 é um evento gratuito e aberto ao público, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Para participar, basta retirar o ingresso de visitante no site oficial (www.cobexpo.com.br) e garantir presença na maior feira do esporte olímpico da América Latina.

COB EXPO 2025



? 24 a 28 de setembro de 2025



? Pro Magno Centro de Eventos - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000



? Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo.