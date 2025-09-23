Com gol e assistência de Vini Jr., Real Madrid goleia o Levante e segue 100% no Espanhol
O Real Madrid alcançou sua sexta vitória no Campeonato Espanhol nesta terça-feira ao golear o Levante, por 4 a 1, no estádio Ciudad de Valência. Vinicius Júnior, Mastantuono e Mbappé (2) marcaram os gols do líder, enquanto Etta Eyong descontou para os donos da casa.
Situação na tabela
O time de Xabi Alonso segue com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas e ocupa a liderança do torneio, com 18 pontos conquistados. Já o Levante figura na 16ª colocação, com quatro unidades.
Resumo do jogo
?? LEVANTE 1 X 4 REAL MADRID ??
Competição: Campeonato Espanhol (sexta rodada)
Local: estádio Ciudad de Valência, em Valência, na Espanha
Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 16h45 (de Brasília)
Gols
- Vinicius Júnior, aos 27? do 1º tempo (Real Madrid)
- Franco Mastantuono, aos 38? do 1º tempo (Real Madrid)
- Etta Eyong, aos 9? do 2º tempo (Levante)
- Kylian Mbappé, aos 19? do 2º tempo (Real Madrid)
- Kylian Mbappé, aos 21? do 2º tempo (Real Madrid)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
Vinicius Júnior abriu o placar para o Real Madrid aos 27 minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu de Valverde na direita, encarou a marcação e bateu de trivela na bochecha, marcando um golaço e colocando os visitantes na frente.
Aos 38, Mastantuono ampliou para o líder. Em contra-ataque, Vini disparou pela esquerda e inverteu para o jovem argentino, que dominou na intermediária, invadiu a grande área e finalizou no alto, sem chance para o goleiro.
Segundo tempo
O Levante descontou aos nove minutos da etapa final. Após chute desviado na marcação do Real Madrid, a bola sobrou para Etta Eyong, que resvalou de cabeça para recolocar os donos da casa na partida.
No entanto, o Real conseguiu um pênalti e marcou seu terceiro gol no jogo aos 19. Mbappé esnobou habilidade e bateu a cobrança de cavadinha, no meio do gol, para ampliar a vantagem madrilenha.
Artilheiro, o camisa 10 marcou seu sétimo gol no campeonato logo depois, aos 21. O atacante francês recebeu passe de Arda Guler, avançou até a área, driblou o goleiro e bateu para transformar a vitória em goleada.
Próximos jogos
Levante
- Visita o Getafe neste sábado, às 9h (de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol
Real Madrid
- Visita o Atlético de Madrid neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol
Veja os demais resultados do Espanhol desta terça-feira
- Athletic Bilbao 1 x 1 Girona
- Espanyol 2 x 2 Valencia
- Sevilla 1 x 2 Villarreal