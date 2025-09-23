Topo

Esporte

Com gol e assistência de Vini Jr., Real Madrid goleia o Levante e segue 100% no Espanhol

23/09/2025 18h28

O Real Madrid alcançou sua sexta vitória no Campeonato Espanhol nesta terça-feira ao golear o Levante, por 4 a 1, no estádio Ciudad de Valência. Vinicius Júnior, Mastantuono e Mbappé (2) marcaram os gols do líder, enquanto Etta Eyong descontou para os donos da casa.

Situação na tabela

O time de Xabi Alonso segue com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas e ocupa a liderança do torneio, com 18 pontos conquistados. Já o Levante figura na 16ª colocação, com quatro unidades.

? Resumo do jogo

?? LEVANTE 1 X 4 REAL MADRID ??

? Competição: Campeonato Espanhol (sexta rodada)

?? Local: estádio Ciudad de Valência, em Valência, na Espanha

? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 16h45 (de Brasília)

Gols 

  • ? Vinicius Júnior, aos 27? do 1º tempo (Real Madrid)

  • ? Franco Mastantuono, aos 38? do 1º tempo (Real Madrid)

  • ? Etta Eyong, aos 9? do 2º tempo (Levante)

  • ? Kylian Mbappé, aos 19? do 2º tempo (Real Madrid)

  • ? Kylian Mbappé, aos 21? do 2º tempo (Real Madrid)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Vinicius Júnior abriu o placar para o Real Madrid aos 27 minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu de Valverde na direita, encarou a marcação e bateu de trivela na bochecha, marcando um golaço e colocando os visitantes na frente.

Aos 38, Mastantuono ampliou para o líder. Em contra-ataque, Vini disparou pela esquerda e inverteu para o jovem argentino, que dominou na intermediária, invadiu a grande área e finalizou no alto, sem chance para o goleiro.

Segundo tempo

O Levante descontou aos nove minutos da etapa final. Após chute desviado na marcação do Real Madrid, a bola sobrou para Etta Eyong, que resvalou de cabeça para recolocar os donos da casa na partida.

No entanto, o Real conseguiu um pênalti e marcou seu terceiro gol no jogo aos 19. Mbappé esnobou habilidade e bateu a cobrança de cavadinha, no meio do gol, para ampliar a vantagem madrilenha.

Artilheiro, o camisa 10 marcou seu sétimo gol no campeonato logo depois, aos 21. O atacante francês recebeu passe de Arda Guler, avançou até a área, driblou o goleiro e bateu para transformar a vitória em goleada.

Próximos jogos

Levante

  • Visita o Getafe neste sábado, às 9h (de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol

Real Madrid

  • Visita o Atlético de Madrid neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol

Veja os demais resultados do Espanhol desta terça-feira

  • Athletic Bilbao 1 x 1 Girona 

  • Espanyol 2 x 2 Valencia

  • Sevilla 1 x 2 Villarreal 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Milly: 'Com Jorginho e Saul, Flamengo pode executar goleada que promete'

Contra espionagem, Palmeiras 'lacra' até restaurantes antes de pegar River

Grêmio fecha preparação para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação

Benfica cede empate ao Rio Ave e perde chance de ser vice-líder do Português

Reforma de São Januário: Vasco amplia prazo de opção de compra para empresa

Portuguesa anuncia ídolo Marco Antonio como novo coordenador de futebol

Enzo Díaz quer virada do São Paulo contra a LDU e aposta em fator casa: "Temos que reverter a situação"

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

Palmeiras x River Plate: veja quantos ingressos foram vendidos para o jogo decisivo da Libertadores

Ainda sem Memphis, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

Com gol e assistência de Vini Jr., Real Madrid goleia o Levante e segue 100% no Espanhol