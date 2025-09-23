COB Expo terá painel sobre marcha atlética com Caio Bonfim

O evento também terá a participação de Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e de Cesar Sbrighi, do Comitê Organizador Local do Mundial de Marcha Atlética por Equipes que será em Brasília, no Distrito Federal, no dia 12 de abril de 2026.

A candidatura de Brasília foi apresentada, defendida e conquistada pela CBAt, o Governo do Distrito Federal e a Federação de Atletismo do Distrito Federal, com apoio do Governo Federal e do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Depois do painel, Caio Bonfim - que retornou do Japão nesta segunda-feira (22/9), após tornar-se o maior medalhista do Brasil em Mundiais com a conquista do ouro nos 20 km da marcha atlética (20/9) - participa de uma interação com o público e atende a imprensa.

Painel com Caio Bonfim

25/9/202 - QUINTA-FEIRA - COB EXPO



10:00 às 11:00 - Palco Talks (térreo) - Painel - 'Rumo ao Mundial: 200 dias para a marcha atlética fazer história em Brasília'



11:15 - Ação com o público



11:45 - 13:00 - Janela com a imprensa



COB EXPO - Pro Magno Centro de Eventos - Av. Professora Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000.