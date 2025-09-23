COB Expo começa nesta quarta-feira; veja agenda

A maior feira de esportes olímpicos da América Latina, a COB Expo, começa nesta quarta-feira. O evento, que vai até domingo, reúne profissionais, atletas, ex-atletas, patrocinadores, estudantes e fãs na Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

View this post on Instagram A post shared by @cob_expo

Nomes de peso

Para o evento do Comitê Olímpico Brasileiro, nomes como Arthur Zanetti (ginástica), Bia Souza (judô), Caio Bonfim (marcha atlética), Jade Barbosa (ginástica), Julia Soares (ginástica) e Rafael "Baby" (judô) já garantiram presença.

Nomes internacionais como a lenda do atletismo Carl Lewis, o cubano Mijaín López, pentacampeão olímpico de wrestling, e o argentino José "Maligno" Torres Gil, campeão olímpico no BMX em Paris 2024, também estão confirmados para a feira.

Espaço de conexão

Durante a COB Expo, o público poderá participar de atividades práticas, cursos, simuladores de experiências e competições em diversas modalidades. Além disso, o evento também se propõe a ser um espaço de networking, troca de conhecimento e celebração do esporte.

"A COB Expo é sobre conexão, um lugar para falar de negócios, de tecnologia, de novos formatos de mídia e de como a marca Brasil se projeta no cenário global. Desejo que os líderes, players e game-changers vistam a camisa do evento, façam networking e explorem a área tech disponível nestes cinco dias", afirma Manoela Penna, Diretora de Comunicação e Marketing do COB.

Confira a programação da feira

Dia 24 (quarta-feira)

Inauguração da Arena de Inverno e da Arena sobre Rodas com o argentino José "Maligno" Torres Gil (ouro no BMX em Paris 2024) e o brasileiro Gustavo Bala Loka.

Às 18h, Carl Lewis participa da plenária "Carl Lewis: a excelência de uma lenda olímpica!", compartilhando sua trajetória de sucesso ? dono de nove ouros e uma prata em quatro Jogos Olímpicos (1984, 1988, 1992 e 1996).

Dia 25 (quinta-feira)

Clínica "Encontro de gigantes" com Mijaín López e o judoca Rafael Silva "Baby".

Coletiva com Mijaín López e o campeão mundial de surfe Yago Dora.

Plenária "Saúde, superação e legado: como a infraestrutura sustenta o esporte", com Craque Neto, Arthur Zanetti, Maurren Maggi, Rafael Silva "Baby" e Erika Coimbra.

Palco Talks: "Rumo ao Mundial: 200 dias para a marcha atlética fazer história em Brasília", com Caio Bonfim e Viviane Lyra, além de bate-papo pelos 25 anos da medalha de prata no 4x100m, reunindo Vicente Lenílson, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudinei Quirino, Claudio Roberto Sousa e Raphael Raymundo de Oliveira.

Dia 26 (sexta-feira)

Palco Talks: celebração dos 100 anos da Corrida de São Silvestre e bastidores da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno.

Plenária "Narrativas que inspiram", com narradores Álvaro José, Everaldo Marques, Natália Lara e Milton Leite.

Dia 27 (sábado)

Presença do Cleveland Cavaliers (campeão da NBA em 2016) com ativação especial e bate-papo com gestores do basquete.

Lançamento da Superliga de Vôlei Masculina e Feminina.

Plenária "Força da FAB no Desporto Nacional", reunindo atletas militares e medalhistas olímpicos.

Dia 28 (domingo)

Clínica de percussão com o Movimento Verde e Amarelo.

Palco Talks: "Talento em dobro: a ascensão das gêmeas do rugby rumo ao ciclo olímpico", com Mariely Faria Moreira e Ariely Faria Moreira.

Mais informações

Local: Pro Magno Centro de Eventos (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo)



Horários: Quarta (24): 12h às 20h; Quinta a sábado (25 a 27): 10h às 20h; Domingo (28): 10h às 17h