Chaveamento do Mundial de vôlei masculino: veja como estão as quartas de final do torneio

23/09/2025 12h24

As oitavas de final do Mundial de vôlei masculino terminaram nesta terça-feira. Assim, apenas as oito melhores seleções do Mundo seguem na disputa pelo título.

A Seleção Brasileira já foi eliminada da competição. Mesmo vencendo dois jogos na fase de grupos, acabou sendo desclassificada pelo saldo de sets, em que ficou atrás de República Tcheca e Sérvia.

Mundial de Vôlei Masculino - Quartas de Final

    • ?? Itália ?????

      Nesta quarta-feira, às 04h30

      ?? Bélgica ?????

    • ?? Polônia ?????

      Nesta quarta-feira, às 09h00 (de Brasília)

      ?? Turquia ?????

    • ?? República Tcheca ?????

      Nesta quinta-feira, às 04h30

      ?? Irã ?????

    • ?? Estados Unidos ?????

      Nesta quinta-feira, às 09h00

      ?? Bulgária ?????

    *todos os horários são no fuso de Brasília.

  

