Chaveamento do Mundial de vôlei masculino: veja como estão as quartas de final do torneio
As oitavas de final do Mundial de vôlei masculino terminaram nesta terça-feira. Assim, apenas as oito melhores seleções do Mundo seguem na disputa pelo título.
A Seleção Brasileira já foi eliminada da competição. Mesmo vencendo dois jogos na fase de grupos, acabou sendo desclassificada pelo saldo de sets, em que ficou atrás de República Tcheca e Sérvia.
Mundial de Vôlei Masculino - Quartas de Final
- ?? Itália ?????
Nesta quarta-feira, às 04h30
?? Bélgica ?????
- ?? Polônia ?????
Nesta quarta-feira, às 09h00 (de Brasília)
?? Turquia ?????
- ?? República Tcheca ?????
Nesta quinta-feira, às 04h30
?? Irã ?????
- ?? Estados Unidos ?????
Nesta quinta-feira, às 09h00
?? Bulgária ?????
*todos os horários são no fuso de Brasília.
