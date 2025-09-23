Chaveamento do Mundial de vôlei masculino: veja como estão as quartas de final do torneio

As oitavas de final do Mundial de vôlei masculino terminaram nesta terça-feira. Assim, apenas as oito melhores seleções do Mundo seguem na disputa pelo título.

A Seleção Brasileira já foi eliminada da competição. Mesmo vencendo dois jogos na fase de grupos, acabou sendo desclassificada pelo saldo de sets, em que ficou atrás de República Tcheca e Sérvia.

#Philippines2025: IRAN THROUGH TO THE QUARTERS! ? Iran ?? defeated Serbia ?? in a thrilling five-set battle in the #MWCH Round of 16, led by Morteza and Hajipour with 23 points apiece. ?? Dražen Luburi? led all scorers with 27 for Serbia. Back in the top 8 for the first time... pic.twitter.com/FDHehMJh05 ? Volleyball World (@volleyballworld) September 23, 2025

Mundial de Vôlei Masculino - Quartas de Final

?? Itália ?????

Nesta quarta-feira, às 04h30

?? Bélgica ?????



?? Polônia ?????

Nesta quarta-feira, às 09h00 (de Brasília)

?? Turquia ?????



?? República Tcheca ?????

Nesta quinta-feira, às 04h30

?? Irã ?????

