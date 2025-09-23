Topo

Chama! Alex Poatan impressiona em treino de manopla antes do UFC 320; confira

23/09/2025 11h05

Falta pouco mais de uma semana e meia para Alex Pereira subir no octógono do UFC 320, em Las Vegas (EUA), para enfrentar novamente o russo Magomed Ankalaev, em disputa válida pelo cinturão meio-pesado (93 kg) da liga. E, ao que parece, 'Poatan' já está praticamente pronto para tentar se vingar do seu último algoz e, consequentemente, retomar o trono da categoria até 93 kg do Ultimate.

Pelo menos foi essa a sensação que boa parte da comunidade do MMA teve ao assistir ao mais recente vídeo de treinamento compartilhado pelo ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado do UFC. Através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Alex Poatan publicou imagens de seu treino de manopla e mostrou que está com a pontaria afiada, além da já tradicional potência nos golpes.

Sob o comando dos treinadores Plínio Cruz e Glover Teixeira, o striker paulista aparentou estar mais rápido do que de costume - uma área na qual Ankalaev levou certa vantagem no primeiro embate entre eles, em março deste ano. A potência com que os socos atingiam a manopla, entretanto, foi o que mais chamou a atenção.

De volta ao trono?

O primeiro confronto entre Ankalaev e Poatan, disputado no UFC 313, em março, terminou com a vitória do russo na decisão unânime dos juízes. Assim, o atleta do Daguestão (RUS) colocou um ponto final no reinado do brasileiro na divisão dos meio-pesados e conquistou o cinturão da categoria.

Agora, com a revanche marcada para o dia 4 de outubro, na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, Alex Poatan terá a oportunidade de dar o troco e retomar o controle da categoria. Para isso, o striker paulista terá que elevar seu nível de desempenho em comparação ao primeiro duelo contra o russo.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)


