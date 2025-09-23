Casemiro não deve renovar com o Manchester United e ficará livre no mercado em 2026, diz jornal

Com apenas duas vitórias em sete jogos na Premier League neste início de campeonato, o Manchester United deve perder uma importante peça na equipe por dificuldades de ordem financeira. Sem conseguir um aporte para tratar de negociações e renovações, o clube está muito perto de ficar sem o experiente volante Casemiro.

Um dos principais nomes do elenco, o jogador de 33 anos tem contrato com o clube inglês até o ano que vem. De acordo com o jornal inglês The Sun, diante da dificuldade de se planejar para segurar os atletas mais valorizados, o jogador revelado pelo São Paulo deve ser liberado para dar sequência a sua carreira em outra equipe.

Um dos maiores salários do elenco, o volante teve os seus vencimentos reduzidos em 25%. A sua saída daria fôlego e margem de manobra para a diretoria trazer um substituto mais barato e ainda tentar outros reforços.

Em meio a esse clima transformação do elenco, o técnico português Rubem Amorim tenta ajustar a equipe para buscar uma sequência de vitórias a fim de encostar no pelotão de frente da competição.

Nos últimos cinco jogos, a equipe vermelha obteve apenas duas vitórias, empatou um duelo e perdeu dois confrontos. O saldo deste início irregular no Campeonato Inglês está refletido na classificação. O United contabiliza sete pontos e figura na 11ª colocação.

Com 100% de aproveitamento em cinco rodadas (15 pontos) e embalado pelo título do ano passado, o Liverpool lidera o torneio local com folga e tem cinco pontos de vantagem para o Arsenal, o segundo colocado.