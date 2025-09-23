Benfica cede empate ao Rio Ave e perde chance de ser vice-líder do Português

Em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Português, disputada nesta terça-feira, o Benfica empatou com o Rio Ave por 1 a 1, no Estádio da Luz.

Situação da tabela

Com o resultado, o Benfica fica com 14 pontos e perde a chance de ser vice-líder do Português. O Rio Ave, por sua vez, aparece na 14ª posição, com quatro pontos.

? Resumo do jogo

? BENFICA 1 x 1 RIO AVE ?

? Competição: Campeonato Português



?? Local: Estádio da Luz



? Data: 23 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 16h15 (de Brasília)

Gols

? Sudakov, aos 41? do 2ºT (Benfica)

? André Luiz, aos 46? do 2ºT (Rio Ave)

Como foi o jogo

O Benfica dominou as ações e conseguiu balançar as redes com Antônio Silva aos 18 minutos do segundo tempo, mas o gol acabou anulado pela arbitragem.

O time da casa pressionou até enfim marcar aos 41 minutos, com um chute firme de Sudakov da marca do pênalti. Cinco minutos depois, em jogada de contra-ataque, André Luiz, revelado pelo Flamengo, recebeu do lado direito da área e arrematou para empatar.

Próximos jogos

Benfica

Jogo: Benfica x Gil Vicente

Benfica x Gil Vicente Data e horário: 26/09 (sexta-feira) | 16h15 (de Brasília)

26/09 (sexta-feira) Competição: Campeonato Português

Campeonato Português Local: Estádio da Luz

Rio Ave