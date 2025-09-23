Barcelona não consegue aval da prefeitura para reabrir o Camp Nou

O Barcelona terá que esperar mais um pouco para poder jogar no Camp Nou, que está fechado para reforma desde 2023. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Barcelona não permitiu a reabertura do estádio, declarando que a obra está apenas na fase final e que existem algumas "deficiências" que impedem a aprovação.

A vice-presidente da Câmara de Barcelona, Laia Bonet, durante a coletiva de imprensa após a sessão de trabalho para explicar novidades em relação às obras, disse que os bombeiros levantaram problemas com as saídas de emergência e caminhos de evacuação no Camp Nou.

LaLiga e UEFA aprovaram

O anúncio vem horas depois do presidente do clube, Joan Laporta, ter pressionado a prefeitura local para conceder ao estádio o certificado. Em entrevista à Rádio RAC1, o dirigente declarou que "a LaLiga e a UEFA disseram que o campo está pronto para jogar".

De volta ao Estádio Olímpico

Assim, o jogo contra o Real Sociedad, que acontece no dia 28 de setembro, será disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys. Em nota, o Barcelona afirma que o clube continua "trabalhando para obter as autorizações administrativas necessárias" para retornar ao Camp Nou nos próximos meses.