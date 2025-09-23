Topo

Esporte

Avaí anuncia saída de Jair Ventura; veja detalhes

23/09/2025 13h22

O Avaí anunciou, nesta segunda-feira, a saída do técnico Jair Ventura. A equipe catarinense informou que o ex-comandante de Corinthians e Santos aceitou a proposta de um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura chegou ao Avaí em março de 2025 e se despede após 27 jogos, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. Ele deixa a equipe na 11ª posição da Série B, seis pontos atrás do Novorizontino, quarto colocado do torneio.

Com a saída do treinador, o Avaí confirmou que Marquinhos Santos, ídolo do clube e atual coordenador técnico, assumirá o comando de forma interina.

Novo destino de Jair Ventura

Segundo informações do ge, o clube da Série A que apresentou proposta a Jair Ventura foi o Vitória. Atualmente, apenas a equipe baiana e o Internacional estão sem treinador.

Caso acerte com o Vitória, o técnico terá a missão de evitar o rebaixamento. O Leão da Barra ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos ? dois a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.

Leia o comunicado do Avaí na íntegra

"O Avaí Futebol Clube comunica a saída do técnico Jair Ventura e de sua comissão, composta por Emílio Faro e Antônio Macedo. O treinador aceitou uma proposta de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira.

A diretoria avaiana já está no mercado em busca de um novo treinador. Marquinhos Santos comandará a equipe de forma interina", publicou o time em comunicado oficial no site.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

COB Expo começa nesta quarta-feira; veja agenda

Thiago Monteiro vence Cecchinato no Challenger de Lisboa

Avaí anuncia saída de Jair Ventura; veja detalhes

São Paulo trabalha para contar com Lucas e Oscar em decisão com a LDU na Libertadores

Polonês sobe o tom e questiona credenciais de Do Bronx: 'Com medo de um grappler'

Flamengo relaciona Jorginho para jogo contra Estudiantes

Organizada do Atlético-MG volta a pressionar elenco

Médico do Vasco que 'peitou' Diniz já salvou carreira de Rebeca Andrade

Gallardo poupa geral no River e promete mudanças no time contra o Palmeiras

Gabrielzinho leva tri no Mundial de natação e Brasil tem mais seis pódios

Corinthians tem reunião com Caixa e quer taxa de juros da Arena pela metade