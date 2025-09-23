Avaí anuncia saída de Jair Ventura; veja detalhes

O Avaí anunciou, nesta segunda-feira, a saída do técnico Jair Ventura. A equipe catarinense informou que o ex-comandante de Corinthians e Santos aceitou a proposta de um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura chegou ao Avaí em março de 2025 e se despede após 27 jogos, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. Ele deixa a equipe na 11ª posição da Série B, seis pontos atrás do Novorizontino, quarto colocado do torneio.

Com a saída do treinador, o Avaí confirmou que Marquinhos Santos, ídolo do clube e atual coordenador técnico, assumirá o comando de forma interina.

Novo destino de Jair Ventura

Segundo informações do ge, o clube da Série A que apresentou proposta a Jair Ventura foi o Vitória. Atualmente, apenas a equipe baiana e o Internacional estão sem treinador.

Caso acerte com o Vitória, o técnico terá a missão de evitar o rebaixamento. O Leão da Barra ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos ? dois a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.

Leia o comunicado do Avaí na íntegra