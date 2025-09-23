Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações
O Atlético-MG terá pela frente o Bolívar-BOL, nesta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. O confronto será às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Onde assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como o Atlético-MG chega para o confronto
O Galo precisa vencer o Bolívar para avançar à semifinal no tempo normal. No primeiro jogo entre as equipes, na Bolívia, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário crescer e deixar tudo igual.
A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vive bom momento. Recentemente eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Galo não sabe o que é vencer há nove jogos. Pelo Brasileirão, o time foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada e ocupa a 15ª posição na tabela, com 25 pontos.
Como o Bolívar chega para o confronto
Já o Bolívar vem de vitória no último sábado pelo Campeonato Boliviano. Em casa, a equipe venceu o Academia do Balompié Boliviano por 3 a 2. Na última fase da Sul-Americana, a equipe eliminou o Cienciano, do Peru.
Histórico de Atlético-MG e Bolívar
As equipes se enfrentaram apenas três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate.
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Lyanco, Júnior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Guilherme Arana; Rony e Hulk
Técnico: Jorge Sampaoli
Bolívar
Lampe; Jesús Sagredo, Gariglio, Torrén e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Cataño; Batallini, Melgar e Cauteruccio.
Técnico: Flavio Robatto
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
- VAR: Germán Delfino (ARG)
FICHA TÉCNICA
- Jogo: Atlético-MG x Bolívar
- Campeonato: Volta das quartas de final da Sul-Americana
- Data: 24 de setembro de 2025 (domingo)
- Horário: 19 horas (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Onde assistir: Disney+ e ESPN