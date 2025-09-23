Topo

Esporte

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

23/09/2025 20h00

O Atlético-MG terá pela frente o Bolívar-BOL, nesta quarta-feira, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. O confronto será às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Onde assistir Atlético-MG x Bolívar ao vivo

  • TV por assinaturaESPN

  • StreamingDisney+

Como o Atlético-MG chega para o confronto

O Galo precisa vencer o Bolívar para avançar à semifinal no tempo normal. No primeiro jogo entre as equipes, na Bolívia, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário crescer e deixar tudo igual.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vive bom momento. Recentemente eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Galo não sabe o que é vencer há nove jogos. Pelo Brasileirão, o time foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada e ocupa a 15ª posição na tabela, com 25 pontos.

Como o Bolívar chega para o confronto

Já o Bolívar vem de vitória no último sábado pelo Campeonato Boliviano. Em casa, a equipe venceu o Academia do Balompié Boliviano por 3 a 2. Na última fase da Sul-Americana, a equipe eliminou o Cienciano, do Peru.

Histórico de Atlético-MG e Bolívar

As equipes se enfrentaram apenas três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate.

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Lyanco, Júnior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Guilherme Arana; Rony e Hulk

Técnico: Jorge Sampaoli

Bolívar

Lampe; Jesús Sagredo, Gariglio, Torrén e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Cataño; Batallini, Melgar e Cauteruccio.

Técnico: Flavio Robatto

Arbitragem

  • Árbitro: Facundo Tello (ARG)

  • Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

  • VAR: Germán Delfino (ARG)

FICHA TÉCNICA

  • Jogo: Atlético-MG x Bolívar

  • Campeonato: Volta das quartas de final da Sul-Americana

  • Data: 24 de setembro de 2025 (domingo)

  • Horário: 19 horas (de Brasília)

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

  • Onde assistirDisney+ e ESPN

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia em São Paulo

Corinthians se reúne com a Caixa por refinanciamento da taxa de juros da Arena

Transmissão ao vivo de Ferroviária x Goiás pela Série B: veja onde assistir

CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Vasco x Bahia pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem das quartas da Libertadores

Athletic x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Volta Redonda x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vila Nova x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações