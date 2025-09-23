Athletic x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, Athletic e Athletico-PR se enfrentam em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletic x Athletico-PR ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

??? Prontos pra mais uma rodada! Último treino para o jogo contra o Athletic foi na manhã de hoje, em Belo Horizonte. ?? https://t.co/6lHelygRq6 ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/8EEE8sB4t7 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 23, 2025

Como chega o Athletic para o confronto

Na Série B, o Athletic aparece na 14ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e, agora, busca voltar a vencer na competição.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR, por sua vez, vem de uma sequência de seis jogos sem perder na Série B e ocupa a quinta posição, com 42 pontos. Na última partida, venceu o Vila Nova por 2 a 0.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo foi válido pela nona rodada da Série B deste ano e terminou com triunfo do Athletico-PR. Veja o placar do jogo:

24/05/2025: Athletico-PR 1 x 0 Athletic (Série B)

Estatísticas

Athletic na Série B

14ª posição

9 vitórias, 5 empates e 13 derrotas

29 gols marcados

35 gols sofridos

Athletico-PR na Série B

5ª posição

12 vitórias, 6 empates e 9 derrotas

39 gols marcados

36 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletic

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares



Técnico: Rui Duarte

Provável escalação do Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros



Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Marcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL) VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

Jogo: Athletic x Athletico-PR



Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei



Onde assistir: ESPN e Disney+