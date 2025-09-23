Athletic x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta quarta-feira, Athletic e Athletico-PR se enfrentam em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Athletic x Athletico-PR ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Como chega o Athletic para o confronto
Na Série B, o Athletic aparece na 14ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e, agora, busca voltar a vencer na competição.
Como chega o Athletico-PR para o confronto
O Athletico-PR, por sua vez, vem de uma sequência de seis jogos sem perder na Série B e ocupa a quinta posição, com 42 pontos. Na última partida, venceu o Vila Nova por 2 a 0.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo foi válido pela nona rodada da Série B deste ano e terminou com triunfo do Athletico-PR. Veja o placar do jogo:
- 24/05/2025: Athletico-PR 1 x 0 Athletic (Série B)
Estatísticas
Athletic na Série B
- 14ª posição
- 9 vitórias, 5 empates e 13 derrotas
- 29 gols marcados
- 35 gols sofridos
Athletico-PR na Série B
- 5ª posição
- 12 vitórias, 6 empates e 9 derrotas
- 39 gols marcados
- 36 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Athletic
Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares
Técnico: Rui Duarte
Provável escalação do Athletico-PR
Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem
- Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
- Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)
Ficha técnica
Jogo: Athletic x Athletico-PR
Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei
Onde assistir: ESPN e Disney+