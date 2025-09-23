Topo

Athletic x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

23/09/2025 20h00

Nesta quarta-feira, Athletic e Athletico-PR se enfrentam em duelo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Athletic x Athletico-PR ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como chega o Athletic para o confronto

Na Série B, o Athletic aparece na 14ª posição, com 32 pontos. Na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e, agora, busca voltar a vencer na competição.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR, por sua vez, vem de uma sequência de seis jogos sem perder na Série B e ocupa a quinta posição, com 42 pontos. Na última partida, venceu o Vila Nova por 2 a 0.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo foi válido pela nona rodada da Série B deste ano e terminou com triunfo do Athletico-PR. Veja o placar do jogo:

  • 24/05/2025: Athletico-PR 1 x 0 Athletic (Série B)

Estatísticas

Athletic na Série B

  • 14ª posição

  • 9 vitórias, 5 empates e 13 derrotas

  • 29 gols marcados

  • 35 gols sofridos

Athletico-PR na Série B

  • 5ª posição

  • 12 vitórias, 6 empates e 9 derrotas

  • 39 gols marcados

  • 36 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Athletic

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares

Técnico: Rui Duarte

Provável escalação do Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem

  • Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

  • Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

Jogo: Athletic x Athletico-PR

Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de setembro de 2025, quarta-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei

Onde assistir: ESPN e Disney+

