Arsenal perde terceiro jogador no setor ofensivo por lesão; confira
Após o empate contra o Manchester City no último domingo, o técnico Mikel Arteta confirmou a lesão do atacante inglês Madueke. Exames realizados nesta terça-feira confirmam que o atleta do Arsenal deve ficar dois meses longe dos gramados.
Assim, o Arsenal tem seu terceiro desfalque no setor ofensivo com dois meses de temporada. A informação é do jornal inglês The Guardian.
Além de não contar com Gabriel Jesus, fora por lesão no ligamento cruzado desde janeiro de 2025, Arteta é obrigado a improvisar jogadores no ataque. Nos últimos jogos, o espanhol Zubimendi, volante de origem, se arriscou a jogar mais próximo à grande área.
Veja os jogadores do Arsenal contundidos e o prazo de retorno
- Martin Odegaard (ombro) - Deve voltar em 07/10/2025
- Kai Havertz (joelho) - Deve voltar em 24/11/2025
- Noni Madueke (joelho) - Deve voltar em 24/11/2025
- Gabriel Jesus (ligamento) - Deve voltar em 10/12/2025
*de acordo com dados do Transfermarkt.
Problema antigo...
Na reta final da temporada passada, o Arsenal sofreu quatro baixas no setor ofensivo, com as lesões de: Havertz, Gabriel Jesus, Saka e Martinelli.
Apesar de reforçar o setor ofensivo com Gyokeres na última janela, Arteta segue com problemas físicos no ataque.