Arsenal perde terceiro jogador no setor ofensivo por lesão; confira

23/09/2025 09h21

Após o empate contra o Manchester City no último domingo, o técnico Mikel Arteta confirmou a lesão do atacante inglês Madueke. Exames realizados nesta terça-feira confirmam que o atleta do Arsenal deve ficar dois meses longe dos gramados.

Assim, o Arsenal tem seu terceiro desfalque no setor ofensivo com dois meses de temporada. A informação é do jornal inglês The Guardian.

Apesar de ser um dos candidatos ao título inglês, o Arsenal já convive com o mesmo problema de lesões da última temporada no início desta. Nas cinco primeiras rodadas da Premier League, a equipe de Arteta já perdeu Havertz, Odegaard e, agora, Madueke.

Além de não contar com Gabriel Jesus, fora por lesão no ligamento cruzado desde janeiro de 2025, Arteta é obrigado a improvisar jogadores no ataque. Nos últimos jogos, o espanhol Zubimendi, volante de origem, se arriscou a jogar mais próximo à grande área.

Veja os jogadores do Arsenal contundidos e o prazo de retorno

  • Martin Odegaard (ombro) - Deve voltar em 07/10/2025

  • Kai Havertz (joelho) - Deve voltar em 24/11/2025

  • Noni Madueke (joelho) - Deve voltar em 24/11/2025

  • Gabriel Jesus (ligamento) - Deve voltar em 10/12/2025

*de acordo com dados do Transfermarkt.

Problema antigo...

Na reta final da temporada passada, o Arsenal sofreu quatro baixas no setor ofensivo, com as lesões de: Havertz, Gabriel Jesus, Saka e Martinelli.

Apesar de reforçar o setor ofensivo com Gyokeres na última janela, Arteta segue com problemas físicos no ataque.

