Arão treina normalmente e pode reforçar o Santos contra o Bragantino

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira após ganhar um descanso na segunda. O foco do clube agora é no duelo com o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar com Willian Arão.

O volante treinou normalmente e pode reforçar o clube após mais de dois meses. Ele estava afastado desde o dia 25 de julho, devido a um incômodo na panturrilha.

Além dele, Vojvoda também conta com os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral direito Igor Vinícius. Os dois cumpriram suspensão diante do São Paulo.

Nesta tarde, os titulares na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo realizaram apenas um regenerativo. O restante foi ao gramado do CT Rei Pelé.

Desfalques de peso

Diante do Bragantino, Vojvoda não poderá contar com Gonzalo Escobar. O lateral esquerdo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

Neymar é outro desfalque certo. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O meio-campista Gabriel Bontempo também trata uma contusão muscular.

Já o meio-campista Victor Hugo entrou para lista de lesionados nesta terça-feira. Ele teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Programação do Santos

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O duelo com o Bragantino será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada da Série A.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Situação na tabela Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.