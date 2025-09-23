Arão treina normalmente e pode reforçar o Santos contra o Bragantino
O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira após ganhar um descanso na segunda. O foco do clube agora é no duelo com o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar com Willian Arão.
O volante treinou normalmente e pode reforçar o clube após mais de dois meses. Ele estava afastado desde o dia 25 de julho, devido a um incômodo na panturrilha.
Além dele, Vojvoda também conta com os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral direito Igor Vinícius. Os dois cumpriram suspensão diante do São Paulo.
Nesta tarde, os titulares na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo realizaram apenas um regenerativo. O restante foi ao gramado do CT Rei Pelé.
Desfalques de peso
Diante do Bragantino, Vojvoda não poderá contar com Gonzalo Escobar. O lateral esquerdo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.
Neymar é outro desfalque certo. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O meio-campista Gabriel Bontempo também trata uma contusão muscular.