Topo

Esporte

Arão treina normalmente e pode reforçar o Santos contra o Bragantino

23/09/2025 18h24

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira após ganhar um descanso na segunda. O foco do clube agora é no duelo com o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Juan Pablo Vojvoda pode contar com Willian Arão.

O volante treinou normalmente e pode reforçar o clube após mais de dois meses. Ele estava afastado desde o dia 25 de julho, devido a um incômodo na panturrilha.

Além dele, Vojvoda também conta com os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral direito Igor Vinícius. Os dois cumpriram suspensão diante do São Paulo.

Nesta tarde, os titulares na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo realizaram apenas um regenerativo. O restante foi ao gramado do CT Rei Pelé.

Desfalques de peso

Diante do Bragantino, Vojvoda não poderá contar com Gonzalo Escobar. O lateral esquerdo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo.

Neymar é outro desfalque certo. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. O meio-campista Gabriel Bontempo também trata uma contusão muscular.

Já o meio-campista Victor Hugo entrou para lista de lesionados nesta terça-feira. Ele teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Programação do Santos

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. O duelo com o Bragantino será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 25ª rodada da Série A.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Milly: 'Com Jorginho e Saul, Flamengo pode executar goleada que promete'

Contra espionagem, Palmeiras 'lacra' até restaurantes antes de pegar River

Grêmio fecha preparação para enfrentar o Botafogo; veja provável escalação

Benfica cede empate ao Rio Ave e perde chance de ser vice-líder do Português

Reforma de São Januário: Vasco amplia prazo de opção de compra para empresa

Portuguesa anuncia ídolo Marco Antonio como novo coordenador de futebol

Enzo Díaz quer virada do São Paulo contra a LDU e aposta em fator casa: "Temos que reverter a situação"

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

Palmeiras x River Plate: veja quantos ingressos foram vendidos para o jogo decisivo da Libertadores

Ainda sem Memphis, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

Com gol e assistência de Vini Jr., Real Madrid goleia o Levante e segue 100% no Espanhol