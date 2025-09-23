Topo

Angileri assume nova função no Corinthians pós data Fifa

23/09/2025 06h00

Desde o fim da última Data Fifa, encerrada em 9 de setembro, o lateral esquerdo argentino Angileri tem sido utilizado pelo Corinthians em uma função diferente daquela para a qual foi contratado: a de terceiro zagueiro.

Nos três jogos disputados pelo Timão neste período - contra Athletico-PR, Fluminense e Sport - o atleta, que sempre atuou na lateral esquerda, foi escalado como peça central na defesa dentro do esquema 3-5-2 de Dorival Júnior.

A opção do treinador chama atenção, principalmente nos últimos dois compromissos. Mesmo com Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca disponíveis no banco de reservas e aptos para atuar, Dorival optou por improvisar Angileri na terceira posição da defesa.

O argentino, acostumado a atacar e apoiar o setor ofensivo, precisou se adaptar a uma função mais centralizada, com responsabilidades defensivas distintas, incluindo marcação direta, cobertura e saída de bola mais segura.

No esquema 3-5-2, o lateral se aproxima do centro da defesa, liberando os alas para subirem e mantendo a compactação da linha defensiva. A movimentação do argentino, portanto, não se limita à contenção, mas também ao suporte na saída de jogo, facilitando transições rápidas para o ataque. A adaptação de Angileri tem impacto direto na dinâmica do Corinthians.

Enquanto fortalece a consistência defensiva, especialmente contra equipes que exploram espaços entre linhas, a improvisação também exige atenção do restante da equipe para compensar eventuais desencaixes na lateral.

O Timão precisará encontrar equilíbrio entre o reforço no miolo da defesa e a manutenção da profundidade ofensiva proporcionada pelos alas Bidu e Matheuzinho. Com os próximos confrontos se aproximando, a função de Angileri como terceiro zagueiro pode se tornar recorrente, dependendo das características do adversário e da disponibilidade de jogadores de defesa.

