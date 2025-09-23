Alexandre Pantoja aconselha Charles Do Bronx a mudar de categoria no UFC

Enquanto ainda espera que um rival da elite do peso-leve (70 kg) aceite enfrentá-lo de última hora na luta principal do UFC Rio, após Rafael Fiziev, seu adversário original, se lesionar, Charles Oliveira poderia começar a pensar em uma mudança de categoria. Pelo menos é isso que pensa seu compatriota Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca (57 kg) do Ultimate.

Em recente participação no 'Overdogs Podcast', Pantoja sugeriu que 'Do Bronx' suba para a divisão dos meio-médios (77 kg). Isso porque, na opinião do carioca, o atleta da academia 'Chute Boxe Diego Lima' tem sofrido com o desgastante corte de peso para competir entre os leves, categoria na qual perdeu recentemente a oportunidade de reconquistar o cinturão ao ser nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, em junho.

"Sabe o que eu penso? O corte de peso talvez seja muito. Quando você corta muito peso, você precisa entender, toda a sua água vai embora. Seu cérebro tem água. Se você se desidrata muito, você vai se tornar vulnerável. Talvez Charles seja muito pesado para essa divisão. (O meio-médio) seria mais fácil para ele", ponderou Pantoja.

Corte de peso já custou o cinturão

Desde que migrou definitivamente para o peso-leve, Charles Do Bronx só falhou na balança em uma oportunidade: antes de sua defesa de título contra Justin Gaethje no UFC 274, em maio de 2022. Na ocasião, o brasileiro ficou 0,5 libras (200 gramas) acima do limite da categoria para disputas de cinturão e acabou sendo destituído do posto de campeão, antes mesmo de vencer seu adversário no dia seguinte à pesagem.

Histórico positivo

A sugestão de Alexandre Pantoja ganha um argumento favorável quando se analisa o histórico positivo de Charles Oliveira ao passar por uma mudança deste tipo. Isso porque a grande virada de chave na carreira do brasileiro veio após sua subida do peso-pena (66 kg) para a divisão dos leves, em 2017.

A partir daí, Do Bronx engatou uma boa sequência de resultados - incluindo 11 vitórias consecutivas, que o levaram ao topo da divisão dos leves do UFC, com conquista do cinturão em maio de 2021, ao superar Michael Chandler. Porém, desde a perda do título da categoria, o paulista tem intercalado triunfos e derrotas nas últimas cinco lutas, o que pode justificar uma nova troca de categoria.

