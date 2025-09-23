Congolês dá show, Pyramids vence e vai pegar time da América no Intercontinental

O Al-Ahli se despediu precocemente da Copa Intercontinental da Fifa. Nesta terça-feira, a equipe perdeu para o Pyramids, do Egito, por 3 a 1, no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. Toney marcou os gols donos da casa, enquanto Mayele (3) balançou as redes para os egípcios.

Situação na competição

Com o resultado, o Al-Ahli perde a Copa África-Ásia-Pacífico e está eliminado da competição. O Pyramids, que já havia vencido o Auckland City, da Austrália, na primeira fase, garante vaga na Copa Challenger.

A equipe africana enfrentará o vencedor do Dérbi das Américas (campeão da Libertadores x Cruz Azul, do México) na próxima etapa, marcada para o dia 13 de dezembro. Quem vencer a Copa Challenger encarará o PSG, campeão da Liga dos Campeões, na grande final do Intercontinental.

Como foi o jogo

O Pyramids abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após a equipe recuperar a bola no meio de campo, Touré avançou pelo centro e esticou para Mayele na entrada da área. O camisa nove se livrou da marcação e bateu cruzado para vencer o goleiro Mendy.

Aos 43 minutos, o camisa 10 Enzo Millot recebeu de Mahrez e foi derrubado pelo zagueiro Galal. Ivan Toney bateu na bochecha do canto esquerdo do gol e deixou tudo igual em Jidá.

O Pyramids voltou à frente do placar aos 18 minutos da etapa final, mas o gol foi anulado por impedimento. Após vacilo do time saudita na saída de bola, Mayele recebeu passe com o gol aberto. No entanto, o atacante estava levemente adiantando e o lance foi invalidado.

O camisa nove, entretanto, precisou de apenas oito minutos para voltar a castigar os donos da casa. O goleiro El-Shenawy lançou Zalaka na direita. O meia correu para evitar a saída da bola e cruzou de primeira para Mayele, que desviou com o pé direito para o fundo das redes.

Inspirado, o atacante congolês deu números finais a partida aos 29. Mayele aproveitou lançamento do campo de defesa, ganhou da marcação e bateu na saída de Mendy, que defendeu a primeira tentativa. O jogador concluiu a jogada no rebote e marcou seu terceiro gol na partida.