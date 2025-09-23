Ainda sem Memphis, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Flamengo

Topo

O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, após a derrota para o Sport, na Ilha do Retiro, e iniciou a preparação para o jogo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay, com um edema na coxa direita, ainda não participou das atividades de campo.

Como foi o treino?

A tarde começou com um trabalho de força na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Em seguida, já no gramado, o grupo realizou um exercício voltado à posse de bola com pressão pós-perda.

Após a atividades, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Recife voltaram para a parte interna e realizaram um regenerativo. Os demais permaneceram campo para um treino em espaço reduzido, comandado pelo técnico Dorival Júnior.

O plantel retoma a preparação na manhã desta quarta-feira.

Possíveis retornos

O Corinthians tem um reforço garantido para enfrentar o Flamengo: o atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão na última rodada. Dorival ainda vive a expectativa de contar com mais três retornos.

A tendência é que o atacante holandês Memphis Depay, embora ainda não tenha ido a campo, fique à disposição. Tudo dependerá da evolução do jogador ao longo desta semana.

O volante Charles, em transição física, também pode voltar a ser relacionado, assim como o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, que se recuperava de um edema no tornozelo esquerdo.

Em contrapartida, André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, e Rodrigo Garro, com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o Timão.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

  • Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

