Topo

Esporte

Vojvoda cita importância de Guilherme para o Santos e fala sobre volta por cima

22/09/2025 07h00

Depois de sofrer duras críticas no Santos, Guilherme viveu uma noite decisiva neste domingo. O atacante marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância do camisa 11 para a equipe e falou sobre a volta por cima do jogador.

"O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. Eu conheço ele, já trabalhei com ele, conheço a pessoa, o filho dele. Estar perto de jogadores quando eles precisam, eu gosto disso. É um ótimo jogador, era um período que ele estava passando. Ele sabia que podia responder pois já fez isso aqui. Os jogadores têm altos e baixos. É um jogador importante para mim e para o Santos. Temos que cuidar dele e de todos", contou.

Guilherme foi um dos principais alvos dos torcedores do Santos na invasão ao CT Rei Pelé em agosto. Ele chegou a ficar de fora de uma partida do clube por estar abalado.

O atacante, aliás, teve o seu nome ventilado fora do Peixe. A situação, contudo, mudou quando a diretoria contratou Vojvoda. O técnico já o conhecia do Fortaleza e nunca escondeu a sua confiança nele.

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada. Com o gol contra o São Paulo, ele chegou a 14 bolas na rede em 33 compromissos.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Dorival exalta Sport para justificar tropeço do Corinthians em Recife

Ataque em baixa acende alerta no São Paulo antes de jogo decisivo contra a LDU

Vojvoda cita importância de Guilherme para o Santos e fala sobre volta por cima

Semana do Palmeiras tem decisão com River e viagem para Salvador; veja programação

Alexandre Pantoja prega respeito, mas provoca Joshua Van

Último revés do Palmeiras em jogos de volta de Libertadores foi para o River

Surfe: Catarinense vira no último minuto e é campeão de etapa em Imbituba

'Paz' ou 'pas'? O código de membros de torcidas organizadas para criar caos

São Paulo derrapa pela 1ª vez com Crespo e vive dúvidas para jogo do ano

Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe; veja chances

Palmeiras engrena em reta decisiva após terremotos causados após Dérbis