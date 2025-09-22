Vojvoda cita importância de Guilherme para o Santos e fala sobre volta por cima

Depois de sofrer duras críticas no Santos, Guilherme viveu uma noite decisiva neste domingo. O atacante marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância do camisa 11 para a equipe e falou sobre a volta por cima do jogador.

"O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. Eu conheço ele, já trabalhei com ele, conheço a pessoa, o filho dele. Estar perto de jogadores quando eles precisam, eu gosto disso. É um ótimo jogador, era um período que ele estava passando. Ele sabia que podia responder pois já fez isso aqui. Os jogadores têm altos e baixos. É um jogador importante para mim e para o Santos. Temos que cuidar dele e de todos", contou.

Guilherme foi um dos principais alvos dos torcedores do Santos na invasão ao CT Rei Pelé em agosto. Ele chegou a ficar de fora de uma partida do clube por estar abalado.

O atacante, aliás, teve o seu nome ventilado fora do Peixe. A situação, contudo, mudou quando a diretoria contratou Vojvoda. O técnico já o conhecia do Fortaleza e nunca escondeu a sua confiança nele.

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada. Com o gol contra o São Paulo, ele chegou a 14 bolas na rede em 33 compromissos.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.