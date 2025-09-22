Vinícius Lok Dog se oferece para enfrentar Do Bronx no UFC Rio: "Sou seu pesadelo"

A menos de três semanas para sua realização, o card do UFC Rio não conta com uma luta principal definida. Isso porque, lesionado, Rafael Fiziev precisou se retirar do combate contra Charles Oliveira. E tais circunstâncias têm gerado candidatos inusitados interessados no posto agora vago. O mais recente deles foi o brasileiro Vinícius Oliveira. Top 13 dos pesos-galos (61 kg), 'Lok Dog', como é conhecido, se ofereceu para subir duas categorias de peso e encarar 'Do Bronx' de última hora.

Através da plataforma 'stories' do Instagram (clique aqui), o striker gaúcho se colocou à disposição do Ultimate para enfrentar Charles no dia 11 de outubro. Um eventual chamado de última hora, ao menos na teoria, não inviabilizaria Lok Dog de bater o peso, já que o brasileiro está habituado a cortar para 61 kg. Sendo assim, atingir o limite dos 70 kg tendo quase 20 dias para tal, não seria um empecilho. É raro, porém, esse tipo de manobra do UFC, em escalar atletas de categorias diferentes para se enfrentarem - o que torna baixa a chance do desafio de Vinícius ser bem-sucedido.

"E aí, Charles Oliveira, o problema da divisão. Receberam dez ligações e não aceitaram? Me liga! Posso ser o 11º e não vou correr dessa luta! Olha aqui, estou no teu peso, gordinho. Ei, Dana, me chama para lutar. Me liga que eu pego essa luta no Rio contra o Charles. Se o Charles quer lutar, está sem luta e os caras estão dizendo que estão com dor de barriga, dor de cabeça. Eu não tenho nada. Estou no ódio, pego essa luta, estou no peso dele. Não preciso nem emagrecer, estou pronto. Duvido me colocar para baixo e me finalizar. Você é o problema da divisão? Então cheguei! Sou seu pesadelo. UFC Rio: me aguarde que estou chegando", provocou Lok Dog.

Polonês favorito?

A cada dia que passa, a permanência de Do Bronx no UFC Rio fica mais ameaçada. A tendência é que a empresa faça de tudo para mantê-lo no card, visto seu apelo comercial e influência com o público local - que já esgotou os ingressos para o show. Sendo assim, a questão giraria em torno de identificar um peso-leve (70 kg) minimamente relevante e que aceite bater o peso para encarar um ex-campeão em ambiente hostil e sem camp de treinos completo.

Mateusz Gamrot, número 8 do ranking, aparentemente está disposto a enfrentar tais adversidades. Após ver que Do Bronx criticou atletas que teriam recusado a oferta para lutar no UFC Rio nos bastidores, o grappler polonês alfinetou Charles ao indicar que era o brasileiro que estaria receoso em aceitar enfrentá-lo de última hora. Outros nomes como Renato 'Moicano' e Benoit Saint-Denis também já foram ventilados, mas, no momento, correm por fora.

