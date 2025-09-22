Vinicius Junior fica fora do Top 10 da premiação da Bola de Ouro

O brasileiro Vinicius Junior não esteve entre os dez melhores jogadores do mundo nesta temporada que concorrem pelo prêmio da Bola de Ouro. O atleta de Real Madrid ficou na 16ª posição, em ranking elaborado pela revista francesa France Football.

Na temporada passada, o camisa 7 do clube espanhol terminou na vice-liderança da premiação, atrás do meio-campista Rodri, do Manchester City. A não premiação do brasileiro foi um choque para muitos dentro do mundo do futebol, incluindo o próprio Real Madrid, que boicotou aquela edição.

Neste ano, o time da capital da Espanha, ainda em protesto pelo que ocorreu na última edição, voltou a estar ausente na premiação.

Situação Real Madrid x France Football

Neste ano, três jogadores foram indicados à Bola de Ouro: Vinícius Júnior (16º), Jude Bellingham (23º) e Kylian Mbappé (ainda não divulgado). Huijsen concorre ao Troféu Kopa, prêmio concedido ao melhor jogador de até 21 anos. Já o goleiro Courtois foi indicado para o Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo.

Apenas Carolina Weir, indicada à Bola de Ouro na categoria feminina, estará presente no evento. Linda Caicedo, que concorre ao Troféu Kopa, não viajou para Paris.

Desde que Vinícius Júnior não venceu a premiação no ano passado, o Real Madrid passou a evitar a relação com a Uefa, que tem participação na premiação da Bola de Ouro em conjunto com o jornal francês, e passou a fortalecer os laços com a Fifa, o que ficou ainda mais evidente durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos EUA.

O Real Madrid acredita que houve um grande desrespeito ao clube e a Vinícius Júnior ao premiarem Rodri, do Manchester City. Já no Fifa The Best de 2024, premiação organizada pela principal entidade do futebol mundial, o atacante brasileiro acabou eleito como melhor jogador do mundo, ficando à frente de Rodri e de Jude Bellingham.

Quem é o favorito?

Em teoria, Dembélé se destaca por sua capacidade de preencher a lacuna no ataque do PSG deixada pelo astro Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid. Ele marcou 35 gols em todas as competições. Sua contribuição também ajudou o gigante parisiense a vencer a Ligue 1 e chegar à final da Copa do Mundo de Clubes.