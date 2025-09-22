Topo

Esporte

'Vini Jr. retrocede 5 anos': jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real

Madri

22/09/2025 09h10

Quatro partidas como reserva e sem o status de intocável no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso, Vinícius Jr atravessa uma fase descendente com a camisa merengue quando mais uma vez é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro. Longe de ser aquele jogador decisivo, seu desempenho, segundo a imprensa espanhola, se assemelha ao apresentado na temporada 2020/2021, quando era uma promessa recém saída do futebol brasileiro.

De acordo com informações do jornal esportivo Marca essa realidade está refletida nos números que o atleta vem apresentando. Nesta temporada, ele disputou 349 minutos de 540 possíveis, que dá um aproveitamento de 65%.

Há cinco anos, quando ainda era um aspirante a titular da equipe, o cenário foi parecido. Sob a orientação de Zinedine Zidane, ele esteve em campo por 312 minutos em seis partidas: três delas como titular e nas outras três quando saiu do banco.

Levando em conta a temporada passada, a queda de rendimento do atleta revelado pelo Flamengo é ainda mais evidente. Ele iniciou como titular nos seis primeiros confrontos e atuou o tempo todo em dois duelos. Num total de 540 minutos possíveis, ele participou de 526, o que aponta um percentual de 97%.

Desde que despontou para o cenário do futebol como um fora de série, a temporada 2021/2022 foi a que mostrou a melhor versão do atacante. Campeão mundial pelo clube, ele deslanchou após figurar como titular em quatro encontros, jogando mais de 400 minutos nos seis primeiros embates.

Antes titular absoluto, o atleta brasileiro chega nesta Bola de Ouro como uma opção de luxo de Xabi Alonso. O treinador no entanto, procura minimizar a questão sobre o astro vir frequentando o banco de reservas com maior frequência. "Ele não estava muito feliz (ao ser substituído na vitória sobre o Espanyol), mas estou satisfeito com seu desempenho", afirmou o treinador que venceu os seis primeiros jogos da equipe em La Liga e lidera o torneio de forma isolada.

Q

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Jornal: Jogadores de PSG e Real Madrid não irão à cerimônia da Bola de Ouro

Robert Renan não repete Brazão: médico tira por concussão após 2 perguntas

De olho em vaga no UFC Rio, Gamrot provoca Do Bronx: "Preocupado com meu estilo"

Técnico do Real Madrid defende rodízio em meio a tensão com Vinícius Jr

João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: 'Será um dos grandes do tênis'

Real Madrid boicota Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo ao não enviar representantes para cerimônia

Diniz enxerga empate justo no clássico e elogia Rayan após gol pelo Vasco

Filipe Luís analisa empate entre Flamengo e Vasco: "Tristes, mas é um resultado normal"

Hulk completa um ano sem fazer um gol com bola rolando no Brasileirão

'Vini Jr. retrocede 5 anos': jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real

Jardim vê Cruzeiro "azarão" e fala sobre mudança crucial para vitória contra o Bragantino