Vini Jr. despenca em relação ao ano passado e fica em 16° na Bola de Ouro
Segundo colocado na edição do ano passado da Bola de Ouro, Vini Jr. ficou apenas na 16ª colocação na votação realizada neste ano.
O que aconteceu
Os resultados estão sendo divulgados pela Revista France Football e pelo jornal L'Équipe, responsáveis pela premiação. O atacante do Real Madrid aparece à frente de nomes como Haaland, Lewandowski e Bellingham.
Raphinha agora é o único brasileiro ainda com chances de ser eleito o melhor jogador do mundo na premiação. A concorrência é pesada e tem nomes como Lamine Yamal, Dembélé e Vitinha, por exemplo.
A votação é feita por jornalistas com base em três critérios: desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante. Desempenhos coletivos e conquistas. Classe e fair play. Uma lista de 30 finalistas é feita pela organização e enviada ao júri.
Os votos levam em consideração as atuações dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Contam jogos pelos times e pela seleção.
A entrega do prêmio ao vencedor será realizada ainda hoje, na França. A cerimônia ocorre no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Quais brasileiros ainda concorrem?
O Brasil tem outros representados nos prêmios entregues durante a cerimônia.
Raphinha concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo no futebol masculino. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.
Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.
Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.
Veja lista divulgada até agora
11° - Pedri (Barcelona e Espanha)
12° - Kvicha Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14° - Desiré Doué (PSG e França)
15° - Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Robert Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - Scott McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Denzel Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Erling Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Virgil Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Michael Olise (Bayern de Munique e França)