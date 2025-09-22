Veiga brinca com fase de Flaco no Palmeiras após convocação à seleção argentina: "Voltou o Messi"
O bom momento de Flaco López no Palmeiras tem repercutido nas arquibancadas e no vestiário. Depois da vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão, o meio-campista Raphael Veiga brincou com o argentino e o comparou ao craque argentino Lionel Messi.
"Filma o Messi ali (apontando para o Flaco). Foi para a seleção argentina, Flaco ficou lá e voltou o Messi", disse Veiga à TV Palmeiras, em vídeo dos bastidores do jogo contra o Fortaleza.
Na última data Fifa, em setembro, Flaco López foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina principal. O atacante, porém, apenas participou dos treinos e não foi utilizado pelo técnico Lionel Scaloni nos compromissos contra Venezuela e Equador.
Diante do Fortaleza, Abel optou por mandar a campo um time reserva. Raphael Veiga foi titular e abriu o placar, de pênalti. Andreas Pereira (duas vezes) e Ramón Sosa anotaram os outros tentos palmeirenses. Flaco López começou no banco e foi acionado aos 26 minutos do segundo tempo, entrando justamente no lugar de Veiga.
Os números de Flaco López em 2025
O atacante argentino vive boa fase com a camisa do Palmeiras e soma, na temporada, 17 gols em 47 jogos. Além disso, tem quatro assistências, sendo uma delas na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina. O resultado colocou o Verdão em vantagem nas quartas de final.
Desde que passou a formar uma dupla de ataque com Vitor Roque, Flaco López teve uma mudança em seu posicionamento, atuando como um segundo atacante. Dando boa resposta em campo, tem sido um dos titulares de Abel Ferreira.
Próximo jogo do Palmeiras
Com Flaco López à disposição, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o River Plate, pela volta das quartas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.