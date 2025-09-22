Último revés do Palmeiras em jogos de volta de Libertadores foi para o River

Em 12 de janeiro de 2021, Palmeiras e River Plate se enfrentaram no Allianz Parque em um jogo decisivo pela Libertadores, o qual marcou a última derrota do Verdão em jogos de volta da competição continental. Quatro anos depois, as duas equipes voltam a decidir uma vaga.

Naquela ocasião, depois de abrir 3 a 0 contra o River na Argentina, o Verdão poderia ser superado por até dois gols de diferença para avançar à final do torneio. E foi exatamente o que aconteceu. Com emoção até o fim, a equipe ainda viu o VAR anular um gol e um pênalti a favor dos argentinos para garantir a vaga na decisão.

Desta vez, o contexto é parecido, mas com vantagem menor. Com o triunfo por 2 a 1 sobre o time argentino no Monumental de Núñez, o Palmeiras depende de um simples empate para ir à semifinal. Em caso de revés por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Desde a derrota para o River Plate, em janeiro de 2021, 0 Palmeiras disputou outros 11 confrontos decisivos, com três vitórias e oito empates. Ao todo, foram 15 gols marcados e apenas seis sofridos.

O novo confronto entre Palmeiras e River Plate está marcado para esta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU na semifinal.

Confira as 11 partidas de volta do Palmeiras em Libertadores desde a derrota para o River Plate:

Libertadores 2021:

Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - oitavas de final - (2 x 0 no agregado) - 21/07/2021



Palmeiras 3 x 0 São Paulo - quartas de final - (4 x 1 no agregado) - 17/08/2021



Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - semifinal - (1 x 1 no agregado) - 28/09/2021

Libertadores 2022:

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño - oitavas de final - (8 x 0 no agregado) - 06/07/2022



Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - quartas de final - (0 x 0 no agregado) - 10/08/2022



Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR - semifinal - (2 x 3 no agregado) - 06/09/2022

Libertadores 2023:

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - oitavas de final - (1 x 0 no agregad0) - 09/08/2023



Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira - quartas de final (4 x 0 no agregado) - 30/08/2023



Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors - semifinal (1 x 1 no agregado) - 05/10/2023

Libertadores 2024:

Palmeiras 2 x 2 Botafogo - oitavas de final - (3×4 no agregado) - 21/08/2024

Libertadores 2025:

Palmeiras 0 x 0 Universitario - (4 x 0 no agregado) - 21/08/2025