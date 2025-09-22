UFC: Robert Whittaker mira duelo de ex-campeões contra Sean Strickland

No início do mês, Robert Whittaker surpreendeu ao admitir que, na atual fase da carreira, vindo de duas derrotas consecutivas, dificilmente conseguiria fazer uma nova corrida até o cinturão. Mas a transparência com que trata seu futuro não impede o australiano de traçar planos dentro do UFC. E o mais recente deles é tentar tirar do papel um confronto de ex-campeões pesos-médios (84 kg) da companhia contra Sean Strickland.

Em recente edição do 'MMArcade Podcast', Whittaker destacou que gostaria de reforçar um eventual card na Austrália, seu país natal, em fevereiro de 2026. E o 'parceiro de dança' ideal para a ocasião, em seu entendimento, seria justamente Strickland. O duelo, caso saia do papel, movimentaria a parte de cima do ranking dos médios, já que Robert figura na sétima posição e Sean desponta como atual terceiro colocado.

"Quero lutar em Sydney, em fevereiro (de 2026). Era quando eu gostaria de voltar a lutar em seguida. Eu adoraria enfrentar o Strickland. Já venho querendo essa luta há algum tempo. Acho que seria um bom combate. Ele sempre atrai as pessoas para os cards. Não acho que ele viria até a Austrália. Mas vamos ver o que acontece", declarou australiano.

Suspensão de Strickland

No momento, Strickland está impossibilitado de competir profissionalmente. Após se envolver em uma confusão no evento 'Tuff-N-Uff', em junho, quando chegou a invadir o cage e agredir o adversário de seu parceiro de equipe na 'Xtreme Couture', o americano recebeu seis meses de suspensão. Como a punição é retroativa à data do incidente, o ex-campeão do UFC só poderia voltar à ação a partir do dia 29 de dezembro.

A Comissão Atlética de Nevada, que impôs o gancho, deu a possibilidade do Sean reduzir a suspensão para quatro meses e meio, caso ele aceitasse passar por um curso de controle de raiva. As condições, aparentemente, foram acatadas pelo peso-médio que, assim, pode voltar a lutar a partir de meados de novembro. Em qualquer um dos cenários, o americano já estaria apto para enfrentar Whittaker na data sugerida pelo australiano, em fevereiro de 2026.

