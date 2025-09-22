Bola de Ouro vs The Best: veja as diferenças de prêmios ao melhor do mundo

Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. O critério de votação da premiação é diferente ao adotado pela Fifa, que também tem sua cerimônia: o "The Best", que ainda terá uma edição no fim do ano.

Quais são as diferenças?

A Bola de Ouro conta com a votação somente de jornalistas. A lista de votantes é composta por um representante de cada um dos 100 melhores países do ranking da Fifa.

Os jornalistas selecionam dez jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor. Quem tiver mais pontos, vence. Em caso de empate, fica com o prêmio quem aparecer mais vezes em primeiro. Em nova igualdade, leva o troféu quem ficar em segundo mais vezes e assim por diante.

Já a votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.

No prêmio da Fifa, cada votante escolhe um top-3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. Vence quem tiver mais pontos. Em caso de empate, vencerá quem for colocado mais vezes em primeiro somando votos de capitães, técnicos e jornalistas. Se persistir a igualdade, quem estiver mais vezes em segundo receberá o prêmio.

Os dois eventos têm período de avaliação similar: cada edição engloba o período regular da temporada europeia — geralmente, com início e fim no mês de agosto.

Vini Jr faturou o The Best, mas não a Bola de Ouro no ano passado. No prêmio da France Football, que ocorre antes que o da Fifa, o brasileiro acabou superado por Rodri.

Dembélé é Bola de Ouro

Ousmane Dembélé, do PSG e da seleção francesa, faturou o Prêmio Bola de Ouro de 2025. O atacante de 28 anos superou a concorrência de Lamine Yamal na categoria de melhor jogador do mundo do evento da France Football, realizado hoje em Paris.

O prêmio coroa uma temporada europeia perfeita para o atacante, que atuou como protagonista da equipe de Paris e conquistou quatro títulos pelo clube, incluindo a inédita Champions League.

Dembélé atuou em 60 jogos na última temporada, marcando 27 gols e dando 14 assistências. Além da Liga dos Campeões, ele foi campeão do Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França.

Melhores brasileiros da lista, Raphinha ficou fora do top 3 e foi o 5º, enquanto Vini Jr terminou na 16ª posição — o atleta do Real Madrid, aliás, despencou em relação à ultima edição da Bola de Ouro, quando foi superado apenas por Rodri.