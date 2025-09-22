'Sorte do Corinthians no Brasileirão é ter rivais piores', diz Juca

O Corinthians mostrou postura tímida e pouco criativa na derrota para o Sport na Ilha do Retiro, avalia Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

O comentarista destaca que o Timão não conseguiu jogar diante do lanterna do campeonato, que venceu a primeira partida em casa. Para Juca, a distância para a zona rebaixamento se deve mais à fragilidade dos adversários do que ao futebol do time de Dorival Jr. no Brasileirão.

O Corinthians entrou em campo como se o Sport estivesse disputando no meio da tabela e o Corinthians estivesse atrás de um ponto para fugir do rebaixamento. Impressionante o comportamento tímido do time. Está bem, o time está sem o Garro, está sem o Memphis, mas já estava com o Yuri, já estava com o Martínez. Com todo o investimento que o Corinthians fez, com a chegada do Vitinho, e não acontece nada.

Juca Kfouri

A sorte do Corinthians é que tem muita gente pior do que o Corinthians, com um elenco muito mais barato do que o Corinthians tem.

Juca Kfouri

Segundo Juca, Dorival tentou justificar o tropeço elogiando jogadas pontuais, mas desconsiderou que o Sport teve dois gols anulados e dominou a partida no Recife.

Aí você ouve Dorival Júnior, com aquela vivacidade que o caracteriza, dizer que o Corinthians conseguiu boas infiltrações pelo meio, mandou uma bola no travessão, é verdade, mas o Sport teve dois gols anulados por impedimento e mandou no jogo como se tivesse disputando a parte de cima da tabela.

Juca Kfouri

